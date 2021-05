EXCLUSIV Loredana Chivu l-a dat în judecată pe medicul care i-a distrus operația estetică la posterior. Ce s-a întâmplat la tribunal

Loredana Chivu ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru impact.ro, că a decis să dea în judecată clinica privată și medicul estetician, care, susține fosta asistentă tv, i-au distrus fesele, după ce i s-a injectat o substanță nouă, AQUAfilling. Din cauza durerilor insuportabile, fosta asistentă tv cere daune morale de 300.000 de euro. Fosta asistentă tv a mai avut însă probleme, de-a lungul timpului, și după operația de implant mamar.

Se zvonea că medicul ei estetician i-ar fi cumpărat tăcerea cu un bolid de lux, marca Lamborghini Urus, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, însă Loredana Chivu neagă:

Avocații Loredanei Chivu au depus dosarul la Judecătoria Sectorului 1 din București luna trecută. În urmă cu doi ani, bomba sexy a acceptat să i se injecteze în fese un ser nou, pentru un posterior mai bombat, însă necazurile se țin lanț de atunci. Loredana are dureri insuportabile, fiind nevoită să se bandajeze mereu, pentru a evita infectarea.

În plus, ar fi trecut, spun apropiații ei, prin zece intervenții chirurgicale, pentru a scăpa de acel ser, care i-a distrus fesele. Vedeta a încărcat să ascundă toate aceste probleme, postând pe rețelele sociale doar fotografii în ipostaze sexy. Însă, în vacanța din Dubai, a fost fotografiată având bandaje mari, care îi acopereau zonele grav afectate.

Loredana Chivu este una dintre cele mai operate vedete din showbiz.

„O să spun în premieră câte operaţii am. Prima operaţie la sâni mi-am dorit-o pentru că eram complexată, pentru că nu aveam. Am avut o problemă cu acea operaţie, s-a infectat, şi a trebuit să urmeze o reconstrucţie, adică încă trei operaţii la sâni, până am ajuns să îi am ca acum. Altă operaţie este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir.

Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate acum doi ani. La fund nu am operaţie, sunt nişte injecţii. Eşti puţin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă îl voiam şi mai mare, trebuia să fac exerciţii la sală care îmi măreau şi picioarele şi n-am vrut asta. Am avut noroc că la faţă nu am avut nevoie, faţete dentare nu am, sunt dinţii mei”, a spus Loredana Chivu, la Antena Stars.