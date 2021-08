S-a aflat tariful Loredanei Chivu. Câți bani costă pentru un eveniment de 45 de minute

Loredana Chivu este cunoscută în peisajul monden din România. Frumoasa blondină a fost asistentă Tv la Dan Capatos.

De-a lungul timpului, Loredana Chivu a suferit mai multe intervenții estetice și a ajuns să aibă una dintre cele mai mari perechi de silicoane din țară.

Vedeta este solicitată la tot felul de petreceri private ca să danseze. Banii pe care îi face nu sunt deloc puțini.

Se pare că vedeta cere pentru un dans de 45 de de minute 500 de euro, însă prețul diferă în funcție de eveniment.

Loredana Chivu cu siguranță atrage atenția oriunde s-ar duce. Acesta este motivul pentru care a avut nenumărate apariții în show-urile din România, dar și în cluburi, evenimente, videoclipuri sau reviste.

Loredana Chivu și-a făcut prima operație estetică la 17 ani. Ea și-a pus silicoane, însă pentru că nu era majoră, a făcut-o cu semnătura părinților săi.

Am trei intervenții la sâni, primele silicoane au fost un eșec total. Am trecut de la minus 1 la cupa C sau D, la capitolul ăsta stau bine. La buze am injecții, ale mele sunt permanente, nu trebuie să le refac periodic”, declara Loredana Chivu în urmă cu câțiva ani.

”Arătam altfel (n.r.- la vârsta de 16 ani), trăsăturile sunt aceleași, dar consider că am evoluat în bine. Aveam nevoie de silicoane, buze, pentru că nu voiam să mă dau cu gloss întruna. Arată mai bine așa. Toate femeile fac schimbări dacă simt.

De patru ori și-a pus implanturi mamare. Ea și-a operat și nasul, pomeții, iar la nivelul feței are mai multe intervenții cu acid hialuronic și botox.

”Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. (…). Am vorbit la tine în emisiune despre problema la sâni. În rest, am injectări” , a mărturisit Loredana Chivu cu ceva timp în urmă.

„Este greu să fii eu. Nu toată lumea mă place şi nu mă înţeleg chiar toţi. Povestea cu lumea mă afectează mai puţin. Există un stil ”Loredana Chivu”.

Eu consider că sunt o influenţă bună. Aş vrea să fie toate femeile ca mine. Nu mi-a fost niciodată ruşine să recunosc că am vândut cartofi în piaţă. Nu am multe operaţii, chiar dacă este greu de crezut. Am buze pe care le pun o dată pe an. (…)

Am primit inelul fără cerere. Mihai este un bărbat blând şi educat. După naştere o să mă mai operez. Acum vreau doar să mă întreţin”, a spus Loredana Chivu la Antena Stars.