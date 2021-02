Lora îl face praf pe Dan Badea. Artista rupe tăcerea: ”Am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie”

Lora se numără printre persoanele publice din România care au fost bătute de partenerul de viață. Artista și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu, unde a vorbit despre traumele la care a fost supusă când era căsătorită cu Dan Badea.

Lora, detalii despre mariajul cu Dan Badea

„Adio, dar rămân cu tine” – este cronica divorțului dintre Lora și Dan Badea, încheiat la notar în 2014, după doi ani de căsnicie. Solista și actorul au glumit, s-au îmbrățișat, au plecat tot împreună, iar în mașină au dansat. „Dragii mei, vin alegerile…Și cum într-o carieră de politician trebuie să renunț la…N-am batistă la piept”, glumea Badea în ziua divorțului.

Cei doi și-au unit destinele în 2012. Dan Badea a cerut-o în căsătorie pe Lora de Dragobete. Au plâns la nuntă, iar la despărțire au glumit. „De foarte mult timp ea nu a mai apărut la televizor și ne-am gândit la o menevră cum să facem să apărem mai mult la televizor. Asta e, te-ai prins?”, completa actorul.

„Nu e nimeni victimă aici”, spunea Lora. Nu mai aveau timp unul de celălalt, au susținut ambii, Dan Badea chiar menționând în ziua când au semnat actele de divorț: „Îți spun sincer că de abia am avut timp să facem asta”.

„De fapt, noi n-am semnat un divorț, am semnat o prietenie pe viață”, declara cântăreața în ziua despărțirii. „Fetelor, dacă vă gândiți la acest bărbat, care este absolut minunat, va trebui să treceți de mine, în sensul de prietenă a lui cea mai bună, care știe ce e cel mai bine pentru el”, susținea artista.

„Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el”

La ceva timp după, însă, solista a făcut declarații surprinzătoare, mărturisind că de-a lungul relației a fost supusă de comediant la mai multe umilințe și episoade violente.

„Regret, nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum. (…) E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă”, declara Lora într-un interviu din mari 2017 pentru ”Dincolo de aparențe”.

„O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ălă, clar ai iubit o proiecţie”, completa aceasta.

„Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic. De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut. Ar fi modul meu de a spune «foarte urât din partea ta». El a fost întrebat dacă nu îi este frică să se căsătorească atât de repede şi a răspuns că nu îi este teamă că … va fi din nou înşelat”, mai povestea ea.