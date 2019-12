Cât de mult a suferit Lora, în timpul căsniciei cu Dan Badea. ”Era agresiv. M-am închis în baie, am urlat în pernă.”

„Regret, nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum.(…) E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă”, a spus solista. Întrebată care au fost limitele pe care le-a suportat pentru a rămâne într-o relaţie, artista s-a dezlănțuit total!

Lora și Ionuț Ghenu, actualul iubit

„Am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie!”

„O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ălă, clar ai iubit o proiecţie. Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic. De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut. Ar fi modul meu de a spune «foarte urât din partea ta». El a fost întrebat dacă nu îi este frică să se căsătorească atât de repede şi a răspuns că nu îi este teamă că … va fi din nou înşelat”, a povestit Lora la emisiunea „Dincolo de aparenţe” de la Antena Stars.

Lora este acum într-o relaţie cu Ionut Ghenea, fostul iubit al actriţei Doinita Oancea. Artista şi actualul său iubit au avut parte de multe provocări, după ce după ce Doiniţa Oancea a acuzat-o pe vedetă că i-ar fi furat iubitul şi că s-a prefacut că îi este prietena. Cei doi au anunțat însă că vor să se căsătorească.