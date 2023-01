Există filme care au marcat generații întregi și care, de fapt, au devenit adevărate icoane ale celei de-a șaptea arte. Au existat lungmetraje capabile să ne lase o idee despre cum ar trebui să fie situațiile de viață și chiar locurile. În cele ce urmează vorbim de locuri din lume care în filme par spectaculoase, dar în realitate sunt adevărate ghetouri, pline de mizerie şi sărăcie. Așa că, hai să vedem care sunt aceste locuri.

Cinematografia mondială și portretizarea locațiilor

De la Vegasul extrem de fermecător la Parisul curat și romantic, iată câteva dintre cele mai supraevaluate orașe care au apărut de-a lungul anilor în filme celebre, de box-office. Cinematografia mondială, încă de la începuturile ei, ne-a permis să cunoaștem o anumită poveste prin intermediul personajelor sale, în timp ce noi putem să le judecăm sau să ne punem în rolul lor, încercând să aflăm motivul pentru care acționează.

Dar dincolo de asta, intenționat sau nu, acest mediu poate fi folosit ca sursă de informații, ceea ce ne permite să ne adâncim în studiul societății, să învățăm despre alte culturi decât cea proprie sau să ne formăm viziuni asupra unor medii diferite.

Cinematografia, încă de pe vremea lui Lumiere, a reușit să evidențieze faptul că în diferite culturi există așteptări, orientări sau referințe diferite cu privire la ceea ce poate fi acceptabil ca fiind credibil din punct de vedere tehnic sau autentic, asta însemnând, inclusiv, portretizarea locațiilor, adică a orașelor în care acțiunea dintr-un film se propagă pe marele ecran.

Încă de la începutul creației cinematografiei cineaștii au învățat că reprezentarea realității, din cauza restricțiilor tehnice, a implicat întotdeauna o anumită formă de punere în scenă. Prin simpla alegere a poziției camerei și a compoziției sau prin stabilirea o anumită distanță focală și o anumită diafragmă, puneau deja în scenă, din punct de vedere tehnic, realitatea, sau mai bine zis reprezentarea realității.

În cazul orașelor, spațiilor de filmare a acțiunii dintr-un film, de cele mai multe ori portretizarea a fost făcută într-un anume context și combinații de imagini. Acolo un de s-a dorit scoaterea în evidență a opulenței, cineaștii alegeau doar locurile pline de glamour, versatilitate și bogăție.

În cazul unor filme, precum „A Bronx Tale” din 1993, sau „Goodfellas” (1990), „Casino” (1995), „The Wanderers” (1979), „American Gangster” (2007), „Donnie Brasco” (1997), regizorii au scos în evidență doar anumite părți întunecate ale orașelor, ele însele personaje în aceste producții.

Locuri din lume care în filme par spectaculoase. În realitate par a fi ghetouri

Dar, cu toate tehnicile de filmare, majoritatea filmelor ne-au vândut pe celuliod orașe de vis, iar realitatea aceea de zi cu zi, avea să fie ascunsă în spatele unghiurilor de filmare și a cadrelor strânse.

Știind astăzi acest lucru, ne dăm seama că filmele au influențat percepția noastră asupra anumitor locuri, uneori în mod greșit. Așadar, azi vă propunem locuri din lume care în filme par spectaculoase, dar în realitate sunt adevărate ghetouri, pline de mizerie şi sărăcie.

Las Vegas, din fimul „Long Live Las Vegas”

Acest film din 1964 îi are ca protagoniști pe regele rock and roll-ului, Elvis Presley, și pe actrița și cântăreața suedeză Ann-Margaret. Povestea se bazează pe Lucky Jackson (Elvis), un pilot de mașini de curse care vine în Las Vegas pentru a participa la o cursă importantă, dar mai întâi trebuie să cumpere un motor pentru mașina sa. Așa că începe să lucreze în cazinourile din oraș pentru a-și atinge scopul, iar în paralel se îndrăgostește de o profesoară de înot pentru copii (Ann-Margaret).

Filmul prezintă orașul Las Vegas ca pe un loc plin de farmec, plin de lumini și culori, unde toată lumea este fericită și se poate îmbogăți cu ușurință. Deși realitatea este diferită, toate acele culori strălucitoare sunt false, fericirea este artificială, ca și zâmbetele, totul acolo este atent și matematic calculat pentru a scoate cât mai mulți bani din buzunar și apoi să-i arunci când nu mai trebuie să cheltuiești.

Dubai, din superproducția Netflix „6 Underground”

La Hollywood, pasiunea pentru Dubai este din ce în ce mai mare, peste 50 de filme au fost realizate acolo până acum, ca un fundal fantastic, peisaje urbane orbitoare și frumoase deșerturi aurii, reamintim aici și alte două filme de box-office, unul din seria „Mission:Imposible” și unul din seria „Fast and Furious”.

Un alt film este „6 Underground”, lansat de gigantul Netflix. Acesta a fost unul dintre cele mai costisitoare filme ale gigantului până la „The Grey man”, cu Ryan Gosling, iar filmările s-au desfășurat timp de șase săptămâni în Abu Dhabi, în noiembrie 2018, iar câteva dintre cele mai vizitate atracții din lume sunt prezentate în filmul lansat în decembrie 2019.

Toate scenele în care joacă Ryan Reynolds și echipa sa în filmul care călătorește în California, Orientul Mijlociu și Hong Kong au fost filmate în Abu Dhabi. Deșertul Liwa, Louvre Abu Dhabi și sediul Aldar, unde se află cei mai impresionanți zgârie-nori din lume. Totul la exterior pare foarte frumos și scump, dar adevărul este că în interior realitatea este alta. Străzile sunt pline de oameni săraci care mor, respiră mizeria pe care este construit orașul.

Paris reimaginat în „Midnight in Paris”, dar considerat a fi ghetou

Nu mai este un secret pentru nimeni că Parisul este unul dintre locurile preferate de regizori pentru a-și filma filmele, arhitectura sa dramatică, gotică și barocă, aleile pline de copaci de-a lungul râului Sena și, bineînțeles, luminile strălucitoare de pe promenadă. și Turnul Eiffel, îl poziționează pe podiumul celor mai referențiate locuri de pe ecranul celei de-a șaptea arte.

„Midnight in Paris” este un exemplu clar în acest sens. Comedia fantastică regizată de Woody Allen, în care joacă Owen Wilson și Rachel Macadams, a fost lansată în 2011. Este unul dintre filmele în care Parisul este arătat cel mai mult, întrucât protagonistul este total îndrăgostit de oraș. Acesta are ocazia să călătorească înapoi în timp și să trăiască în Parisul anilor ’20.

Protagonistul întâlnește o serie de figuri istorice precum Ernest Hemingway, Jean Cocteau, Josephine Baker și chiar Pablo Picasso, doar pentru a numi doar câteva dintre iluștrii care îi croiesc calea. Există multe scene din acest film care fac parte din cele mai importante destinații turistice din Paris, cum ar fi Muzeul Rodin, de exemplu.

Pe de altă parte, oricine a avut ocazia să fie acolo și-a dat seama că acesta este un oraș foarte murdar, oamenii nu sunt de multe ori prietenoși, iar străzile au un miros oribil și neplăcut care combină pâinea proaspăt coaptă, urina, parfumul și mirosul urât al corpului.

Veneția, văzut cu alți ochi în „Veneția, La Luna e Tu”, din categoria de locuri din lume care în filme par spectaculoase

Este unul dintre cele mai vizitate locuri din lume. Canalele sale deosebite fac din Veneția un oraș unic, unde au fost filmate multe filme. Pentru mulți regizori, „La Serenissima” este cel mai frumos colț de pe Pământ. Pe lângă faptul că a fost casa lui Othello, Marco Polo și Casanova, pe străzile sale au pășit personaje ilustre de film, precum James Bond și Indiana Jones.

„Venezia, la Luna e Tu”, spune povestea lui Beppi, un tânăr gondolier care simte o slăbiciune deosebită pentru femei. Profesia sa, lunga tradiție familială de cuceritor și influența Lunii venețiene îl fac pe Beppi un iubitor permanent al tuturor femeilor pe care le întâlnește. Prietena lui, Nina, nu mai este dispusă să tolereze situația și amenință că îl va părăsi pentru a se căsători cu Toni, un băiat formal care lucrează pe vaporetto.

În ciuda faptului că are o arhitectură frumoasă și o istorie fascinantă, este un loc foarte umed. Prea mult, pe deasupra apa este total murdară, ceea ce face ca totul să pută. Orașul este aglomerat de oameni pentru dimensiunile sale și există un risc latent de inundații din cauza fenomenului acqua alta. De asemenea, la fiecare colț de stradă există magazine de cadouri mediocre, care vând aceleași bibelouri.

Egipt portretizat intens în seria de filme „Indiana Jones”, altfel în realitate

Dacă ne limităm la un singur film din această saga, „Raiders of the Lost Ark”, am putea spune că este cel mai bun episod al faimosului arheolog aventurier Indiana Jones pe care ni l-a prezentat Steven Spielberg.

Ulterior au urmat și lăudabilele „The Temple of Doom” și „The Last Crusade”, dar Harrison Ford a avut succes de casă cu primul film din această saga, care are loc în Egipt, unde, cu biciul, pălăria și carisma sa, a trăit aventuri alergând prin piețe tradiționale, ruine pierdute și faimoasele piramide din țara faraonilor antici.

Ceea ce mulți nu se așteaptă este căldura demonică, zgomotul extrem și aglomerația. De asemenea, totul este scump, nisipul se infiltrează peste tot, iar vânzătorii ambulanți îți pot împinge răbdarea la limită. Apoi vine frustrarea și, eventual, unele datorii restante din călătorie, cireașa de pe tort.

Există realism, percepție și adevăr în film?

Întrebarea ar putea genera multe polemici, de ambele părți ale spectrului din această industrie. Regizorii vor spune că filmele lor prezintă, într-adevăr realism, percepție și adevăr, de cealaltă parte criticii și scepticii, vor spune că realismul percepția și adevărul din producțiile cinematografice din ultima sută de ani este una cu totul subiectivă, prin prisma creatorului, și în niciun caz văzute din prisma celui care plătește biletul să vadă filmul.

Deși unele filme, în special cele de Science Fiction, vor prezenta un prezent și un viitor distopic, de cele mai multe ori exagerat (dar culmea, multe dintre cele apărute azi există), cele dramatice, și de acțiune au tendința de a prezenta un real concret, de azi, care se poate sau nu să se întâmple. Cât despre cum sunt creionate, prezentate și filmate orașele în care se desfășoară filmele, rămâne, din păcate, un aspect subiectiv, regăsit în mintea și în ochiul regizorului, dar și a scenaristului.