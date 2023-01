Nominalizări Globurile de Aur 2023. Cine este actorul român care ar putea câştiga un premiu important

Nominalizări Globurile de Aur 2023. Ce nume au fost nominalizate la premiile acordate în cadrul celei de-a 80-a ediție a Globurilor de Aur 2023. Pentru prima dată în istorie, actorii au fost aleși de un grup divers de vot, alcătuit din 96 de membri și alți 103 votanți din 62 state din întreaga lume. Cine este actorul român care ar putea câştiga un premiu important.

Nominalizări Globurile de Aur 2023

Cel mai bun regizor de film

James Cameron

Daniel Kwan

Daniel Scheinert

Baz Luhrmann

Martin McDonagh

Steven Spielberg

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un film, musical sau comedie

Lesley Manville

Margot Robbie

Anya Taylor-Joy

Emma Thompson

Michelle Yeoh

Cea mai bună interpretare a unei actrițe în rol secundar, serie limitată, serie antologică sau film realizat pentru televiziune

Jennifer Coolidge

Claire Danes

Daisy Edgar-Jones

Niecy Nash

Aubrey Plaza

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un film, dramă

Austin Butler

Brendan Fraser

Hugh Jackman

Bill Nighy

Jeremy Pope

Nominalizări Globurile de Aur 2023 (II)

Cel mai bun serial de televiziune, dramă

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un serial de televiziune, dramă

Emma D’Arcy

Laura Linney

Imelda Staunton

Hilary Swank

Zendaya

Cea mai bună interpretare a unui actor, serie limitată, serie antologică sau film realizat pentru televiziune

Taron Egerton

Colin Firth

Andrew Garfield

Evan Peters

Sebastian Stan

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un film de cinema, musical sau comedie

Diego Calva

Daniel Craig

Adam Driver

Colin Farrell

Ralph Fiennes

Nominalizări Globurile de Aur 2023 (III)

Cel mai bun actor în rol secundar – film

Brendan Gleeson

Barry Keoghan

Brad Pitt

Ke Huy Quan

Eddie Redmayne

Cea mai bună interpretare a unui actor în rol secundar, serie limitată, serie antologică sau film realizat pentru televiziune

F. Murray Abraham

Domhnall Gleeson

Paul Walter Hauser

Richard Jenkins

Seth Rogen

Cea mai bună coloană sonoră originală, film

Carter Burwell

Alexandre Desplat

Hildur Gudnadottir

Justin Hurwity

John Williams

Cea mai bună actriță într-un serial TV, musical sau comedie

Quinta Brunson

Kaley Cuoco

Selena Gomez

Jenna Ortega

Jean Smart

Nominalizări Globurile de Aur 2023 (IV)

Cea mai bună serie limitată, serie de antologie sau film de film realizat pentru televiziune

Black Bird – APPLE TV+

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – Netflix

The Dropout -Hulu

Pam & Tommy – Hulu

The White Lotus – HBO Max

Cel mai bun actor în rol secundar, televiziune

John Lithgow

Johnathan Pryce

John Turturro

Tyler James Williams

Henry Winkler

Cel mai bun film, musical sau comedie

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

Cea mai bună actriță în rol secundar, film

Angela Bassett

Kerry Condon

Jamie Lee Curtis

Dolly De Leon

Carey Mulligan

Nominalizări Globurile de Aur 2023 (V)

Cel mai bun film, limbă străină

All Quiet on the Western Front – Netflix

Argentina, 198 – Amazon Prime Video

Close – A24

Decision to Leave – MUBI

RRR – Variance Films

Cel mai bun scenariu, film

Todd Field – Tár

Tony Kushner & Steven Spielberg – The Fabelmans

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Sarah Polley – Women Talking

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un film de cinema, dramă

Cate Blanchett

Olivia Colman

Viola Davis

Ana de Armas

Michelle Williams

Cel mai bun film, dramă

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Nominalizări Globurile de Aur 2023 (VI)

Cel mai bun actor de televiziune, serial muzical/comedie

Donald Glover

Bill Hader

Steve Martin

Martin Short

Jeremy Allen White

Cea mai bună actriță în rol secundar, televiziune

Elizabeth Debicki

Hannah Einbinder

Julia Garner

Janelle James

Sheryl Lee Ralph

Cel mai bun cântec original, film

Carolina, „Where the Crawdads Sing” – Taylor Swift

Ciao Papa, „Guillermo del Toro’s Pinocchio” – Roeben Katz, Guillermo del Toro

Hold My Hand, „Top Gun: Maverick” – Lady Gaga, BloodPop,

Lift Me Up, „Black Panther: Wakanda Forever” – Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler,

Naatu Naatu, „RRR” – Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Cel mai bun film de animație

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Cine este actorul Sebastian Stan

Actorul cu origini românești Sebastian Stan a fost nominalizat la Globurile de Aur 2023 la categoria cea mai bună interpretare a unui actor, serie limitată, serie antologică sau film realizat pentru televiziune. Artistul a jucat rolul fostului partener al celebrei Pamela Anderson, Tommy Lee, în serialul „Pam and Tommy”.

Sebastian Stan are 40 de ani și s-a născut în Constanța. Pe vremea când avea opt ani, mama lui, Georgeta Orlovschi, s-a mutat împreună cu el la Viena. La momentul respectiv, pianista era divorțată. Patru ani mai târziu avea să se căsătorească cu directorul unei instituții de învățământ din Statele Unite, unde s-a și mutat împreună cu copilul său.

Actorul român a urmat cursurile Școlii Mason Gross School of the Arts, de la Universitatea Rutgers. A studiat actoria, timp de un an, la Shakespeare’s Globe Theatre din Londra. Și-a finalizat studiile la Universitatea Rutgers în anul 2005.

Sebastian Stan este cunoscut pentru rolul lui Bucky Barnes, pe care l-a jucat în franciza Marvel Cinematic Universe. Cel mai recent, actorul cu origini românești a jucat în miniseria Disney+ „The Falcon and the Winter Soldier” (2021).