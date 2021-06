Se știe că Marea Neagră este principala atracție a verii, dar ea reprezintă un real pericol nu doar pentru înotătorii începători, ci și pentru cei mai experimentați.

Locul interzis din Mamaia unde nu ai voie să te scalzi sub nicio formă

Astfel, din cauza curenților marini puternici se formează gropi de zeci de centimetri adâncime, în nisipul de sub apă, iar pericolul de înec este unul ridicat.

Specialiștii sunt de părere că atunci când vântul bate dispre est este cel mai periculos, moment în care apare curentul în larg. De regulă, gropile au o adâncime de până la 20 de centimetri, suficient însă pentru ca turiștii care nu mai simt fundul mării să intre în panică.

Pentru a se feri însă de pericolele mării, turiștii trebuie să fie atenți la steagul care este arborat pe plajă. Steagul roșu și galben înseamnă că plaja este supravegheată de un salvamar. Steagul alb înseamnă că în apă intră doar înotătorii experimentați. Steagul roșu înseamnă că scăldatul este interzis. Spre exemplu, la Mamaia, zona de siguranță de îmbăiere este de 1,5 metri de la țărm, la adâncimea aceasta fiind montate geamandurile. Ele sunt confecționate din plastic și se montează la o distanță de 25-30 metri. Nu ai voie să înoți după geamandură. În unele zone din Mamaia ai practic 5-6 metri unde poți înota.

În plus, cei care doresc să facă baie în Marea Neagră sunt sfătuiți să meargă numai pe sectoarele unde există salvamari. De asemenea, turistul nu este bine să înoate imediat după ce a mâncat deoarece i se poate face rău.

Dacă te plimbi cu ski-jetul, trebuie, de asemenea să respecți traseul indicat, fără să intri în zonele destinate scăldatului.

Vremea la mare

Vremea în Dobrogea este însorită, dar vor fi și intervale în care plouă. Azi au fost: 22 grade Celsius în sulina, 25 grade Celsius în Constanța, 28 grade Celsius în Tulcea, iar 29 grade Celsius în Cernavodă. Mâine la Constanța se întregistrează 28 de grade C, poimâine 29 de grade C, sâmbătă vor fi 26 de grade C, iar duminică vor fi 27 de grade C.

Vremea maine în România

Mâine se atinge apogeul caniculei în sud-vestul țării, unde temperaturile se apropie la aproximativ două grade de recordul național lunar, atingându-se izolat și 40 de grade C. Va fi instabilitate atmosferică la munte, iar aversele însoțite de fenomene electrice își vor face apariția numai în mod izolat. Meteorologii avertizează că mâine cele mai ridicate temperaturi prognozate se înregistrează în sudul Banatului.