Liviu Vârciu și partenera sa au aplicat pentru fonduri europene. Ce afacere își va deschide Anda Călin. „O voi sprijni”. EXCLUSIV

Anda Călin l-a sprijinit pe tatăl copiilor săi din toate punctele de vedere. A fost lângă el, inclusiv financiar, pentru ca visul actorului de a-și face propriul film să devină realitate. Acum e rândul acestuia să-și susțină iubita. Liviu Vârciu și partenera sa au aplicat pentru fonduri europene. Impact.ro a aflat, în exclusivitate, ce afacere își va deschide Anda Călin.

Liviu și Anda Călin sunt împreună din anul 2016 și sunt părinții a doi copii, Anastasia și Liviu Matei. În prezent, relația lor merge cât se poate de bine, asta și pentru că au știut cum să o revigoreze, de fiecare dată, dar și pentru că se susțin, reciproc, în tot ceea ce fac.

După ce Anda Călin l-a sprijinit pe tatăl copiilor săi din toate punctele de vedere, inclusiv financiar, pentru ca visul actorului de a-și face propriul film să devină realitate, acum e rândul acestuia să-și susțină iubita în demersul său pentru a-și deschide un salon de înfrumusețare corporală.

Anda Călin, în demersul său pentru a-și deschide un salon de înfrumusețare corporală, a accesat proiecte pe fonduri europene. Potrivit declarațiilor făcute de Liviu Vârciu în exclusivitate pentru impact.ro, aceștia au depus pentru obținerea de fonduri europene pentru a-și putea lansa afacerea mai sus-menționată. Anda a renunțat la jobul pe care îl avea în cadrul unei firme, chiar dacă se afla în concediu de maternitate, tocmai pentru a-și lansa propria afacere.

Recent, Liviu Vârciu a reușit să-i cumpere casă fiicei sale mai mari, Carmina, pe care o are dintr-o altă relație.

Tânăra s-a mutat în capitală, după ce a devenit studentă la Jurnalism. Artistul s-a obinuit deja cu ideea că aceasta are iubit, pe care îl cunoaște foarte bine, potrivit propriilor sale mărturisiri.

Are prieten de mult timp, îmi place. Sunt împreună de când erau copii și-l cunosc foarte bine. M-am obișnuit cu ideea că are iubit, ușor, ușor”, ne-a mai spus acesta.

După ce a dat lovitura cu „Zăpadă, ceai şi dragoste”, pelicula sa care anul trecut a ajuns inclusiv în portofoliul celebrei platforme Netflix, artistul se pregătește acum pentru demararea filmărilor pentru partea a doua, dar încă nu are bugetul necesar pentru aceasta, dat fiind faptul că în noua producție ar urma să joace și doi actori americani, de la Hollywood.

„Încă nu am bugetul necesar. Am terminat scenariul, am văzut locațiile, știm unde să filmăm, în curând vom termina și castingurile. Prima parte am făcut-o cu banii noștri, nu am luat nimic de la sponsori.

Ne-am scos banii, ne-am plătit factura, dar nu prea au mai rămas. Tocmai asta vreau, să fac niște bani la al doilea film. Nu am pierdut nimic cu primul film.

Am nevoie de bani ca să pot face și partea a treia, apoi, nu doar a doua. În plus, cei doi actori americani n-au pretenții financiare prea mari, dar penru bugetul meu sunt destul de măricele”, ne-a mai spus artistul.