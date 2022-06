Liviu Vârciu e supărat foc și pară. Nu îi vine să creadă ce a pățit: „E numai vina mea” EXCLUSIV

Liviu Vârciu este extrem de supărat în ultimele zile. De mai bine de o săptăpmână, de când a constatat că a pierdut o cameră video sport GoPRO, Liviu aproape că nu mai are liniște. El și-a împărtășit durerea și cititorilor playtech.ro.

„Sunt extrem de supărat! Am pierdut o cameră de tip GoPRO. Indiscutabil e numai vina mea! Dar am sperat că cineva o găsi și mi-o va returna. Am făcut mai multe apeluri și pe rețelele sociale, dar tot fără niciun fel de rezultat.

El afirmă că îi pare foarte rău mai mult de conținutul video care se afla în memoria camerei.

„Camera video costă vreo 1.400 de lei. E și ea o pierdere în sine, nu spun ba! Dar eu plâng mai mult după conținut. Tocmai filmasem cu prietenul Mihai Leu ceva foarte important pentru vlogul meu.

Făcusem un material amplu pe circuitul de lângă București al lui Titi Aur. Și la final, am uitat că am camera pe mașină. Nu am mers o distanță prea mare și nici viteză nu am avut, dar a fost suficient să o pierd”, a reluat el firul poveștii.