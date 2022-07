Liviu Vârciu a dat lovitura! Cum va face mai mulți bani vara aceasta: „E nebunie!” EXCLUSIV

Liviu Vârciu a dat lovitura! Filmările pentru emisiunea pe care o prezintă îi ocupă cea mai mare parte a timpului. Cu toate astea, Liviu Vârciu s-a întors și la prima sa dragoste, muzica. Este domeniul în care a cunoscut celebritatea și mari satisfacții. Artistul este chemat la evenimente cu trupa L.A. și se pregătește pentru două festivaluri cunoscute. Toate aceste preocupări l-au determinat să renunțe să-și programeze o vacanță cu familia. În același timp, a mărturisit în exclusivitate pentru Impact.ro cum va face mai mulți bani vara aceasta.

Trupa L.A., care făcea furori prin anii 2000, renaște precum Pasărea Phoenix. Piese ca „Ochii tăi” sau „Femeia” răsună din nou, chiar dacă mai timid ca altădată, pe scenele din țară. Deși filmările pentru emisiunea pe care o prezintă îi ocupă cea mai mare parte a timpului, Liviu Vârciu va avea câteva concerte.

Cel mai cunoscut membru al trupei ne mărturisește că el și colegul său, Aurelian, au deja cântări trecute în agenda lor. În plus, L.A. se pregătește și pentru două festivaluri importante. Mai mult, piesele mai sus-menționate încep să se bucure iar de succes.

După ce a dat lovitura cu „Zăpadă, ceai şi dragoste”, pelicula sa care anul trecut a ajuns inclusiv în portofoliul celebrei platforme Netflix, artistul a anunțat că va începe filmările și pentru partea a doua. Acesta se vede însă nevoit să le amâne, din motive financiare.

„Caut bani să-l pot face. Am terminat scenariul, am văzut locațiile, știm unde să filmăm. Mai am nevoie cam de 250.000 de euro pentru asta. Prima parte am făcut-o cu banii noștri, nu am luat nimic de la sponsori.

Ne-am scos banii, ne-am plătit factura, dar nu prea au mai rămas. Tocmai asta vreau, să fac niște bani la al doilea film.

Nu am pierdut nimic cu primul film, chiar îi mulțumesc publicului că a apreciat filmul, dar am nevoie de bani ca să pot face și partea a treia, apoi, nu doar a doua”, ne-a mai spus artistul, în exclusivitate.