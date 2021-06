Vedeta internațională cu care Liviu Vârciu s-a fotografiat. Ce mare onoare pentru el!

Unul din cei mai populari actori americani, Billy Zane, se pare că iubește România. Actorul nu este la prima sa vizită în România, acesta fiind văzut pe aici și în trecut. Ca și în celelalte dăți, americanul s-a aflat anul trecut pe plaiuri mioritice pentru filmări. Producția „Rupture”, făcută în colaborare cu o casă românească de producție, a fost filmată anul trecut în decembrie. În urmă cu câteva zile, vedeta a fost surprinsă alături de simpaticul Liviu Vârciu.

Billy Zane, de la Titanic la aproape nimic

De la rolul său ca parte a bandei lui Biff în mai multe filme „Back to the Future” până la milioanrul ticălos din „Titanic”, Billy Zane a fost o prezență fulgerătoare pe micile și marile ecrane. Actorul american a avut o serie de hit-uri cu apariții în proiecte precum „Titanic”, „Dead Calm” sau „Charmed”.

Însă în câteva ocazii în care a fost actorul principal într-un film de la Hollywood cu buget mare, nu au avut tendința să explodeze. Acest lucru, din păcate, s-a văzut în special în producția „The Phantom”. Filmul din 1996 cu super-eroi, a câștigat doar 17 milioane de dolari la box-office. Acea franciză nu s-a concretizat niciodată. Nici oportunitățile viitoare pentru Zane de a fi un actor de primă mână într-un film major nu au mai fost aceleași.

După mai multe eșecuri cinematografice și de televiziune, Billy Zane încearcă acum să se reinventeze. Actorul iubește să facă filme, dar nu trebuie să le facă neapărat pentru Hollywood. Este partener principal într-o companie de producție și distribuitor de conținut numit „RadioactiveGiant”. Compania a produs o serie de filme modeste, precum „Killing Winston Jones”, „By the Rivers of Babylon”și aclamatul documentar „Searching for Eddie Running Wolf”.

Actorul s-a distrat cu sarmale și lăutari, alături de Liviu Vârciu

În ultimii ani americanul a ajuns și pe plaiurile mioritice jucând în diferite producții. Cea mai recentă, „Rupture” l-a readus, încă de anul trecut înapoi în România. Noua producție a adus mai mulți actori de la Hollywood, Billy Zane fiind unul dintre ei.

Printre zilele de filmare, actorul a decis să încerce produsele tradiționale românești, dar și farmecul muzicii lăutărești autohtone. Așa se face că anul aceste Billy Zane, alături de alți câțiva, a fost văzut la o petrecere cu muzică lăutărească și mâncăruri tradiționale românești. Printre cei care s-au distrat alături de actor s-a numărat și Liviu Vârciu. Cei doi au făcut și câteva fotografii. În urmă cu an americanul a mai participat la câteva petreceri, unele dintre ele ținute în București, la celebrul hotel Athénée Palace Hilton. Cât despre producția de film din România, actorul are numai cuvinte de laudă.