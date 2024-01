Liviu Vârciu, în centrul unui nou scandal de amploare la început de an: „Apel la bunul-simț al domnului”. Vedeta ia măsuri din februarie EXCLUSIV

Liviu Vârciu s-a declarat un înflăcărat colecționar de mașini retro. Are patru la număr, în care a investit zeci de mii de euro. Numai că vecinii lui din Băneasa nu par deloc încântați de marea pasiune, pe motiv că le ocupă locurile de parcare. Liviu Vârciu le dă replica, prin intermediul Playtech Știri. În plus, artistul ne-a dezvăluit și cum va rezolva, în curând, conflictul.

Liviu Vârciu deține o colecție de patru mașini de ”epocă”, așa cum le numește, însă a dorit să precizeze că nu a dat mulți bani pe ele, dimpotrivă, că ar fi chilipiruri:

”Toate maşinile mele, până şi aia cu care merg, zi de zi, care nu e de epocă, cum arată… sunt 20 şi un pic de mii de euro! Cu cea mai scumpă, cea cu care merg eu. Pe cea de epocă am dat 3.500 de euro.

Sunt ruginite, funcţionează, dar cutia nu mai schimbă… Bag bani, dar am prieteni care mă ajută, nu mai plătesc cât ar trebui la vopsit, mai fac un pariu, cum am şi făcut, dar am pierdut”, menționa Liviu Vârciu, la emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars.