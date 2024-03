Mihai Trăistariu critică dur filmele de pe Netflix, cu Liviu Vârciu și Codin Maticiuc: ”Filmele românești sunt ca manelele în muzică” EXCLUSIV

Actor cu diplomă, Mihai Trăistariu este un adevărat devorator de filme, pe care le urmărește, seară de seară, inclusiv pe Netflix, vestitul serviciu de difuzare online bazat pe abonamente. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artistul și-a exprimat părerea despre producțiile cinematografice românești, dar și preferințele sale, în materie de documentare.

Mihai Trăistariu este nu numai un solist de top, cu o performanță notabilă la Eurovision, locul 4, în 2006, cu piesa ”Tornero”, ci și actor cu diplomă. Prin urmare, se consideră îndreptățit să-și exprime părerea despre filmele difuzate pe micul ecran, inclusiv despre cele de pe Netflix:

”Eu am absolvit, nu numai Matematica, ci și Facultatea de Actorie, în Constanța, am avut și bursă de merit. Deci, contează asta, da? Acolo am învățat de la profesori să urmăresc filmele de calitate și cu un scenariu bun.

Evit să văd filmele românești, am o părere proastă despre filmele românești, moderne, am văzut vreo două sau trei, mi s-a acrit, sunt cu actori de duzină, nu-mi plac, iar la telenovele nu mă uit, în niciun caz”, ne-a spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.