Liviu Dragnea, lovitură devastatoare. Curtea de Apel a luat decizia dură

În urmă cu câteva zile, membrii de partid, loiali fostului lider PSD, Liviu Dragnea, printre care și Codrin Ștefănescu, anunțau pe rețelele de socialiare că Liviu Dragnea este tot mai aproape de libertate, și că avocații fostului șef PSD găsiseră o eroare judiciară care ar putea anula condamnarea sa. Astăzi fostul lider a primit decizia din partea Curții de Apel București.

La începutul acestei luni avocații lui Liviu Dragnea anunțau găselnița prin care ar putea fi eliberat clientul lor. Fostul secretar al PSD, Codrin Ștefănescu, scria pe pagina sa de Facebook că avocații fostului lider PSD au depus o acțiune importantă pentru întregul sistem judiciar românesc. Dar astăzi, 21 august, fostul lider PSD, a primit cea mai proastă veste, de până acum, ca o adevărată lovitură de grație.

„Liviu Dragnea nu renuntā la luptā! Avocatii sāi au depus azi o actiune extrem de importantā pentru intregul sistem juridic românesc! Se deschide un drum pentru abuzurile infiorātoare din vremurile trecute! Pe scurt : avocatii au argumentat in mod clar cā Liviu Dragnea se aflā ilegal in inchisoare, având in vedere cā la fond fusese condamnat de cātre un complet nespecializat in judecarea faptelor de care fusese acuzat.”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.