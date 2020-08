Dragnea, aproape de libertate? Ce se întâmplă acum cu fostul șef PSD

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că Liviu Dragnea este tot mai aproape de libertate. Avocații fostului șef PSD au găsit o eroare judiciară care ar putea anula condamnarea sa.

Într-un mesaj postat azi noapte, fostul secretar general al PSD confirmă un anunț care vine ca un trăsnet înaintea alegerilor: avocații lui Dragnea ar fi găsit o cale pentru a-l scoate din închisoare. Ștefănescu a notat pe pagina sa de Facebook că avocații fostului lider PSD au depus o acțiune importantă pentru întregul sistem judiciar românesc.

Prin respectiva acțiune „se deschide un drum pentru abuzurile înfiorătoare din vremurile trecute”, precizând că la baza abuzurilor este o decizie a Curții Constituționale. Prin urmare, Dragnea și avocații săi „speră ca legea să fie egală pentru toți”.

„Liviu Dragnea nu renuntā la luptā! Avocatii sāi au depus azi o actiune extrem de importantā pentru intregul sistem juridic românesc! Se deschide un drum pentru abuzurile infiorātoare din vremurile trecute! Pe scurt : avocatii au argumentat in mod clar cā Liviu Dragnea se aflā ilegal in inchisoare, având in vedere cā la fond fusese condamnat de cātre un complet nespecializat in judecarea faptelor de care fusese acuzat.