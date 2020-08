Liviu Dragnea încearcă să scape de închisoare! Ce fac avocații lui. Informații de ultimă oră

Liviu Dragnea s-a săturat de viața privată de libertate, iar avocații lui fac tot posibilul să-l scoată din închisoare. Ce detalii au ieșit în prim-plan despre posibila viitoare eliberare a fostului șef al PSD?

Avocații lui Dragnea fac tot posibilul să-l scoată din închisoare

Liviu Dragnea încearcă din răsputeri nu doar să-și limiteze șederea în spatele gratiilor, ci să părăsească definitiv și cât mai repede instituția care i-a fost casă în ultima perioadă. Șansele ca acesta să revină la viața sa de zi cu zi sunt mari, mai ales că avocații fostului șef al Partidului Social Democrat urmează să depună încă o cerere de eliberare condiționată la Curtea de Apel București. Fostul lider are o strategie bine definitită, iar totul s-au putea să se întâmple în cursul săptămânii viitoare.

Cei care îl reprezentă pe fostul politician în instanță susțin că are șanse mari să scape de condamnarea de 3 ani și 6 luni primită în dosarul angajărilor fictive de la DGAPSC Teleorman. Fostul lider mizează în special pe comportamentul fără cusur de care a dat dovadă de când a ajuns în spatele gratiilor. Amintim că la eventuala ieșire rapidă a acestuia îl așteaptă Irina Tănase, tânăra cu care se iubește de cinci ani și care în trecut i-a fost asistentă. Cei doi urmau să se căsătorească anul acesta, dar decizia judecătorilor de a-l trimite în instanță i-a luat pe nepregătite, fiind nevoiți să renunțe la planurile lor.

Sentințele inculpaților din dosar

Liviu Dragnea – este condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Bombonica Prodana – achitata pentru abuz in serviciu

Marineci Ionel – 3 ani cu suspendare

Milos Rodica – 3 ani cu suspendare

Botorogeanu Adriana, secretara PSD – 2 ani de inchisoare cu suspendare

Gheorghe Nicusor – achitare pentru abuz in serviciu, 3 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual

Balaban Constantin – achitare pentru abuz in serviciu, 1 an de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual

Marica Valentina – achitare abuz in serviciu

Olguta Sefu – achitare pentru abuz in serviciu, 1 an inchisoare pt fals intelectual cu suspendare