Live Stream Online Simona Halep – Nicole Gibbs, în primul tur la US Open – Eurosport TV

Simona Halep – Nicole Gibbs se joacă marți, 27 august 2019, de la ora 20:30, în primul tur la US Open. Partida este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită și online în format live text și video. Vă vom ține la curent cu toate detaliile importante legate de meci.

.@Wimbledon champion @Simona_Halep gets in a @usopen practice session! Can she make it ✌️ Grand Slams in a row? pic.twitter.com/2sWc9xhIKC — WTA (@WTA) August 27, 2019

Simona Halep joacă în primul tur la US Open împotriva americancei Nicole Gibbs (locul 135 WTA), marți, 27 august 2019, de la ora 20:30. Adversara sa a fost nevoită să treacă de 3 tururi de calificare, în timp ce Halep a intrat direct în turul 1, din postura de favorită numărul 4. Cele două sportive s-au întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în 2018 la Shenzhen, când constănțeanca s-a impus cu scorul de 6-4, 6-1.

La antrenamentele de dinaintea partidei din turul 1 la US Open, Simona a fost asistată la antrenamente de Darren Cahill și Daniel Dobre, însă nu a lipsit nici Ion Țiriac. Omul de afaceri a ținut să fie aproape de numărul 4 mondial în încercarea de a-și trece în palmares cel de-al treilea trofeu de Grand Slam din carieră.

„Este alături de mine la toate turneele, îmi dă sfaturi despre tenis, despre ce trebuie să fac în afara terenului, despre cum trebuie să mă comport, despre absolut orice. Şi lecţii de viaţă foarte importante”, a declarat Simona Halep la emisiunea Garantat 100%, de la TVR 1.

Simona Halep – Nicole Gibbs, meci contând pentru primul tur la US Open, va fi transmis în direct de postul de televiziune Eurosport. Partida poate fi urmărită și online în format live text și video. Constănțeanca este favorită la casele de pariuri. Are cota 1,05 pentru victorie, în timp ce adversara sa este cotată cu 9,00. Dacă va triumfa la New York, Simona va primi un cec în valoare de 3.850.000 de dolari.

WTA a dat luni publicității ultimul clasament înainte de US Open. Simona Halep se menține pe locul 4 în ierarhie, cu 4.743 de puncte. Pe locul 3 se află Karolina Pliskova, cu 6.315 puncte. Locul 2 este ocupat de Ashleigh Barty, cu 6.501 puncte, iar pe prima poziție se află în continuare Naomi Osaka (6.606 puncte).