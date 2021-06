Live Stream Online finala sezonului 9 Chefi la Cuțite

Emisiunea culinară Chefi la Cuțite, de pe Antena 1 se află la finalul celui de-al nouălea sezon. Marea finală a sezonului 9 Chefi la Cuțite are loc astăzi, 16 iunie, de la 20.30 la Antena 1. Cine sunt cei trei bucătari care se întrec în preparate pentru a câștiga marele trofeu al sezonului.

11 concurenți s-au confruntat pe echipe în ultima semifinală din acest sezon. În semifinala Chefi la Cuțite, sezon 9, care a avut loc duminică, 13 iunie 2021 au fost aleși semifinaliștii. Din cei 11 concurenți, au mai rămas în competiție doar 9 dintre ei. Aceștia sunt:

În ediția din data de 13 iunie 2021 au fost eliminați doi concurenți ai emisiunii Chefi la Cuțite, sezonul 9. Aceștia fac parte din echipa verde a lui chef Sorin Bontea. Este vorba despre: Victorina și Dorin.

Iată care au fost declarațiile pe care le-au făcut cei doi concurenți eliminați în cadrul ultimei semifinale Chefi la Cuțite, sezon 9, înainte ca aceștia să plece acasă.

Celălalt concurent eliminat, Dorin Voiasciuc a început să plângă când a aflat că trebuie să plece acasă și a declarat următoarele:

„Nu credeam că este așa de greu și că trec prin așa stări și așa emoții… Dacă știam, nu participam. La un moment dat, când prinzi un proiect sau o chestie de genul ăsta și mergi și te prezinți cuiva și îți zice: Aa, te-am văzut! Ai plecat acasă… Mă bucur enorm de mult că am lucrat alături de toată echipa, însă, dacă se întâmpla în semifinală, nu aveam absolut nicio problemă, aș fi mers cu fruntea sa. Părăsesc emisia cu un mare regret. Nu o să pot să-mi privesc copilul în ochi. I-am promis fetiței mele că voi câștiga”, a declarat el la Antena 1, potrivit aceleiași surse.

Finala emisiunii Chefi la Cuțite, sezon 9, de la Antena 1 va avea loc miercuri, 16 iunie 2021, începând cu ora 20:30. Cei nouă concurenți din semifinală s-au luptat cu cele mai bune arme pentru a-și croi drumul spre marele trofeu al sezonului 9. Cu jurați precum concurenții din sezonul trecut și rudele și apropiații participanților din 2021, concurenții de la Chefi la Cuțite 9 au avut de gătit probe precum „gustul copilăriei”, desert și „signature dish”.

Și fiindcă în primele două probe au avut la dispoziție 75 de minute pentru gătit, în ultima rundă au avut doar o oră pentru a-și demonstra talentul culinar. Emoțiile au fost într-atât de mari, concurenții trecând de la agonie la extaz și invers. Concurenții au pregătit farfuriile pentru ultima bandă, pentru a fi degustate de către cei trei chefi.

Florin Revesz: Am mai gătit într-o oră, dar e presiunea finale pentru noi și a trecut timpul super repede.

Marea finală Chefi la Cuțite sezonul 9 va fi difuzată miercuri, 16 iunie, de la 20.00 la Antena 1. Cei trei fantastici care se luptă pentru marele trofeu sunt:

„A fost primul moment din concursul ăsta în care am sărit în sus de bucurie. Visul de a ajunge în finală e realitate!”, a fost prima reacție a lui Cătălin Amarandei.

„El a fost motorul echipei albastre, el își merită locul în finală!” a spus mentorul său, chef Florin Dumitrescu.

„Da, da, da! Am ajuns în finală! Eu, care am crezut că am dat-o în bară?, a declarat fericită Elena Matei.

„Elena, al doilea punctaj? Da, băi! Forță! Bravo! E luptătoare, răsuflu ușurat că am om în finală! Merită să fie acolo!” a spus chef Sorin Bontea

„Nu cred, nu e adevărat! Nu m-am așteptat niciodată să ajung aici, să gătesc atât de bine încât să impresionez atâția oameni. Am rezut că e o glumă, dar e magic ce mi se întâmplă! Niciodată nu mi s-a apreciat munca undeva ca aici! Mi-am făcut mândră familia, nu mai am cuvinte să explic bucuria pe care o am.”, a declarat Narcisa Birjaru, după ce a fost

„Bine, mă! Mamă, eram convins că nu am om în finală și uite că am!”, a spus emoționat chef Cătălin Scărlătescu.