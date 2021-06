Invitatul surpriză care a deschis finala Chefi la cuțite. Toată lumea a aplaudat și s-a bucurat

Eveniment incredibil în finala de la Chefi la Cuțite. După ce au fost anunțați cei trei finaliști ai sezonului 9 Chefi la Cuțite, Irina Fodor le-a pregătit o surpriză de proporții lui chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu. Toată lumea a aplaudat și s-a bucurat.

Prezentatoarea Irina Fodor a deschis porțile platoului, printre care și-a făcut apariția superba Gina Pistol. Emoționați până la lacrimi, concurenților nu le-a venit să creadă că blondina a venit să-i susțină. De cum a văzut-o, bunul ei prieten Cătălin Scărlătescu a luat-o în brațe pe iubita lui Smiley. Reamintim că emisiunea Chefi la Cuțite este înregistrată, acesta fiind motivul pentru care Gina Pistol a venit cu doar câteva săptămâni înainte să o nască pe micuța Josephine.

Gina Pistol: Mi-a fost dor de voi, simpaticilor! Legat de rochia verde, nu m-a mai încăput altceva, nu am putut să nu fiu alături de voi când eu știu ce înseamnă pentru voi această competiție. E victoria voastră, a tuturor, să vă bucurați de aceasta clipă. Vă sărut si vă țin pumnii.

Cei trei chefi nu și-au putut stăpâni entuziasmul atunci când au văzut-o pe fosta prezentatoare a emisiunii în platoul de la Chefi la Cuțite.

Chef Cătălin Scărlătescu: Când am vazut-o, m-am și dus să o iau în brațe!

Marea finală Chefi la Cuțite sezonul 9 va fi difuzată miercuri, 16 iunie, de la 20.00 la Antena 1. Cei trei fantastici care se luptă pentru marele trofeu sunt:

Cătălin Amarandei, din echipa lui chef Florin Dumitrescu

Elena Matei, din echipa lui chef Sorin Bontea

Narcisa Birjaru, din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu

„A fost primul moment din concursul ăsta în care am sărit în sus de bucurie. Visul de a ajunge în finală e realitate!”, a fost prima reacție a lui Cătălin Amarandei.

„El a fost motorul echipei albastre, el își merită locul în finală!” a spus mentorul său, chef Florin Dumitrescu.

„Da, da, da! Am ajuns în finală! Eu, care am crezut că am dat-o în bară?, a declarat fericită Elena Matei.

„Elena, al doilea punctaj? Da, băi! Forță! Bravo! E luptătoare, răsuflu ușurat că am om în finală! Merită să fie acolo!” a spus chef Sorin Bontea

„Nu cred, nu e adevărat! Nu m-am așteptat niciodată să ajung aici, să gătesc atât de bine încât să impresionez atâția oameni. Am rezut că e o glumă, dar e magic ce mi se întâmplă! Niciodată nu mi s-a apreciat munca undeva ca aici! Mi-am făcut mândră familia, nu mai am cuvinte să explic bucuria pe care o am.”, a declarat Narcisa Birjaru, după ce a fost

„Bine, mă! Mamă, eram convins că nu am om în finală și uite că am!”, a spus emoționat chef Cătălin Scărlătescu.