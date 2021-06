Finaliștii Chefi la cuțite 2021. Cine se bate miercuri pentru premiul cel mare de 30.000 euro

Finaliștii Chefi la cuțite 2021. Emisiunea culinară se apropie cu pași rapizi de sfârșit. Astăzi vom afla cine sunt finaliștii sezonului 9 Chefi la Cuțite de la Antena 1. Mulți au fost, puțini au rămas. Cine a trecut de probele grele din ediția de luni, 14 iunie, și marți, 15 iunie? Cine este favoritul la trofeu? Veți afla în cele ce urmează!

Luni, 14 iunie, a avut loc prima semifinală a sezonului 9 Chefi la Cuțite. Concurenții au început ziua cu un zâmbet pe buze, după ce s-au reunit cu chefii lor. Cea mai mare surpriză a venit din partea Irinei Fodor, care le-a pregătit tuturor videoclipuri emoționante cu rudele și prietenii participanților.

Au curs lacrimi de emoție, a fost multă sensibilitate și piele de găină din partea concurenților de la Chefi la Cuțite. Părinți, parteneri de viață și prietenii cei mai buni i-au încurajat pe discipolii celor trei chefi, înainte de a începe cursa pentru semifinala acestui sezon.

A mai rămas puțin până când sezonul 9 Chefi la Cuțite va ajunge la bun sfârșit și își va desemna marele câștigător. Cel care va fi victorios va pleca acasă cu trofeul ediției și marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

În semifinala sezonului 9 Chefi la cuțite au intrat în cursă Alexandru Bădițoaia, cuțitul de aur al lui chef Cătălin Scărlătescu, Narcisa Birjaru, Valentina Ioniță, Cătălin Amarandei, Keed, cel care a fost salvat de la eliminare în ediția din 8 iunie, Ștefan Borleanu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu, Rikito Watanabe (Riki), Elena Matei și Florin Revesz.

Ștefan Borleanu a fost criticat aspru de către chef Cătălin Scărlătescu din cauza preparatului gândit de el. La tema „gustul copilăriei”, cuțitul de aur al lui chef Florin Dumitrescu a pregătit o mâncare cu sirop de trufe, lucru care l-a deranjat pe Scărlătescu, spunând că acesta nu a respectat tema:

Cei opt semifinaliști au trecut prin momente incredibil de tensionate. Concurenții au avut de parcurs trei probe solicitante: un preparat care să surprindă gustul copilăriei, un main course și un desert. Cei care au jurizat preparatele lor au fost membrii familiei și foști concurenți din sezoanele trecute de la Chefi la Cuțite.

O farfurie interesantă care i-a impresionat pe concurenții de anul trecut a fost cea cu biscuit de cocos și caramel sărat, pregătită de Cătălin Amarandei. Ionuț Belei, câștigătorul sezonului trecut, a comparat farfuria cu deserturile speciale pregătite de Roxana Blenche.

Cum s-a întâmplat și în sezonul 8, în mediul online circulă deja câteva nume care ar fi câștigat competiția. Printre ele se află Ștefan Borleanu, din echipa lui Dumitrescu, Elena Matei, din echipa lui Bontea, și Narcisa Birjaru, din echipa lui Scărlătescu.

„Să fiu aici e cel mai frumos moment din viața, am emoții. Întâlnirea cu chefii e cea mai mare emoție a mea. Sunt superbi”, declara Narcisa Birjaru la începutul competiției, concurenta care ar fi câștigat emisiunea Chefi la cuțite sezonul 9, din 2021.

Marea finală Chefi la Cuțite sezonul 9 va fi difuzată miercuri, 16 iunie, de la 20.00 la Antena 1. Cei trei fantastici care se luptă pentru marele trofeu sunt:

„A fost primul moment din concursul ăsta în care am sărit în sus de bucurie. Visul de a ajunge în finală e realitate!”, a fost prima reacție a lui Cătălin Amarandei.

„El a fost motorul echipei albastre, el își merită locul în finală!” a spus mentorul său, chef Florin Dumitrescu.

„Da, da, da! Am ajuns în finală! Eu, care am crezut că am dat-o în bară?, a declarat fericită Elena Matei.

„Elena, al doilea punctaj? Da, băi! Forță! Bravo! E luptătoare, răsuflu ușurat că am om în finală! Merită să fie acolo!” a spus chef Sorin Bontea

„Nu cred, nu e adevărat! Nu m-am așteptat niciodată să ajung aici, să gătesc atât de bine încât să impresionez atâția oameni. Am rezut că e o glumă, dar e magic ce mi se întâmplă! Niciodată nu mi s-a apreciat munca undeva ca aici! Mi-am făcut mândră familia, nu mai am cuvinte să explic bucuria pe care o am.”, a declarat Narcisa Birjaru, după ce a fost

„Bine, mă! Mamă, eram convins că nu am om în finală și uite că am!”, a spus emoționat chef Cătălin Scărlătescu.