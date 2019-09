Bianca Andreescu – Serena Williams este meciul din finala US Open 2019. Partida este programată sâmbătă, 7 septembrie 2019, de la ora 23:00 și este transmisă live de postul de televiziune Eurosport. De asemenea, meciul poate fi urmărit online în format live video și text. Vă vom ține la curent cu toate detaliile importante legate de confruntarea din finala US Open.

Live Stream Online Bianca Andreescu – Serena Williams, în finala US Open – Eurosport TV

Bianca Andreescu (locul 15 WTA) și Serena Williams (locul 8 WTA) s-au întâlnit o singură dată până acum, în finala Rogers Cup 2019, când sportiva din SUA a abandonat la scorul de 3-1 pentru Andreescu, din cauza unei accidentări. Bianca s-a calificat în finală după ce a trecut în penultimul act al competiției de Belinda Bencic cu 7-6, 7-5, în timp ce Serena a învins-o pe Elina Svitolina cu 6-3, 6-1.



Sportiva canadiană de origine română va urca până pe locul 5 în clasamentul WTA dacă va triumfa la New York, depășind-o astfel pe Simona Halep, care ar urma să cadă până pe locul 6, locul ei urmând să fie luat de Elina Svitolina. La doar 19 ani, Andreescu a reușit calificarea în finala US Open la debutul la acest turneu, aceasta fiind și prima finală de Grand Slam din carieră.



De partea cealaltă, Serena Williams (campioană de 6 ori la US Open) are șansa să câștige cel de-al 24-lea trofeu de Grand Slam din carieră și să o egaleze pe legendara Margaret Court. Campioana de la US Open va primi un cec în valoare de 3.850.000 de dolari.

Bianca Andreescu – Serena Williams, cote la casele de pariuri

Serena Williams este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Bianca Andreescu. Sportiva din SUA a primit cota 1,42 pentru victorie în finala US Open, în timp ce Bianca este cotată cu 2,80. Pentru o victorie cu 2-0 la seturi, bookmakeri oferă cota 2,05 pentru Williams și 5,00 pentru Andreescu. De asemenea, pentru o victorie cu 2-1, Serena a primit cota 3,85, iar Bianca 5,25.

Meciul Bianca Andreescu – Serena Williams se joacă sâmbătă, 7 septembrie 2019, de la ora 23:00. Partida este transmisă de Eurosport și poate fi urmărită și online în format live text și video.