Bianca Andreescu s-a calificat în finala US Open. Joacă pentru trofeu cu Serena Williams

Bianca Andreescu s-a calificat în finala US Open după ce a învins-o în penultimul act al competiției pe Belinda Bencic (locul 12 WTA) cu 7-6, 7-5. Sportiva canadiană de origine română va juca pentru trofeu cu Serena Williams (locul 8 WTA) sâmbătă, 7 septembrie 2019, de la ora 23:00.

Prima participare a Biancăi Andreescu la US Open a venit cu o calificare istorică în fianla turneului de la New York. Numărul 15 WTA s-a impus în două seturi în fața Belindei Bencic, la capătul unui meci care a durat 2 ore și 15 minute. Cealaltă finalistă, Serena Williams, a trecut de Elina Svitolina (locul 5 WTA) cu 6-3, 6-1, într-o partidă de o oră și 11 minute.



Performanța reușită de Bianca Andreescu este uriașă, în condițiile în care tânăra jucătoare de 19 ani se află pentru prima dată la US Open. Pentru calificarea în finală, sportiva a primit un cec în valoare de 1,9 milioane de dolari. Dacă va reuși să se impună în fața Serenei Williams, va primi un premiu în valoare de 3,85 de milioane de dolari și o va depăși pe Simona Halep (locul 4 WTA) în ierarhia mondială.

La doar 19 ani, Bianca a cucerit deja 2 trofee în circuitul WTA și a strâns din tenis 2,4 milioane de dolari, dintre care 2,2 milioane doar în acest an. De partea cealaltă, Serena Williams (37 de ani) este cea mai bună jucătoare de tenis din istorie, cu 72 de trofee cucerite în întreaga carieră și peste 90 de milioane de dolari strânși din tenis.

Halfway there ⏳@Bandreescu_ saves a set point and goes on to take the first set tiebreak against Bencic…#USOpen pic.twitter.com/kU2fVrhUBk

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019