Bianca Andreescu, interviu impresionant în limba română, înainte de finala US Open. Ce spune despre Simona Halep. VIDEO

Bianca Andreescu a oferit un interviu în limba română cu puțin timp înainte de finala US Open 2019. Sportiva canadiană de origine română a vorbit și despre Simona Halep, pe care o poate depăși în clasamentul WTA dacă o învinge pe Serena Williams. Meciul se joacă sâmbătă seara, de la ora 23:00 și poate fi urmărit în format live text și video accesând linkul de AICI.

Bianca Andreescu: „Simona Halep este jucătoarea pe care o admir cel mai mult”

„Părinții mei sunt din România, dar au venit în Canada acum 20 de ani. Toată familia mea e însă în România și încerc în fiecare an să mă duc acolo să-i văd. Cred că ce am luat din România este pasiunea mea pentru acest sport. Dacă cineva îmi spunea acum un an că sunt în semifinale la US Open, nu cred că aș fi crezut. Am un antrenor foarte bun, o echipă excelentă, iar părinții mei m-au susținut pentru mult timp. Jocul meu a devenit mult mai bun”, a declarat Bianca Andreescu pentru RTVNY.

Tânăra jucătoare a vorbit din nou despre Simona Halep, despre care a spus că este sportiva pe care o admiră cel mai mult. Cu o victorie în finala US Open, Bianca o poate depăși pe constănțeancă în clasamentul WTA.



„Simona Halep este jucătoarea pe care o admir cel mai mult, dar mai e și Kim Klijsters. De la băieți îmi place Roger Federer, dar îmi plăcea și Juan Martin del Potro”, a adăugat Andreescu.

Bianca Andreescu (locul 15 WTA) se duelează cu Serena Williams (locul 8 WTA) în finala US Open sâmbătă seara, de la ora 23:00, în direct pe Eurosport. Cele două sportive s-au întâlnit o singură dată până acum, în finala Rogers Cup, când sportiva din SUA a abandonat din cauza unei accidentări în setul 1, la scorul de 3-1 pentru Andreescu.