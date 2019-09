Când joacă Bianca Andreescu finala US Open cu Serena Williams

Bianca Andreescu s-a calificat în finala US Open, după 7-6, 7-5 cu Belinda Bencic și va juca în ultimul act al turneului de la New York împotriva Serenei Williams, sâmbătă, 7 septembrie 2019, de la ora 23:00. Pentru victoria din semifinale, sportiva canadiană de origine română a primit un cec în valoare de 1,9 milioane de dolari.

Bianca Andreescu – Serena Williams, în finala US Open

Tânăra de 19 ani a debutat în acest an la US Open și a reușit în premieră să se califice într-o finală de Grand Slam, după ce în semifinală a învins-o pe Belinda Bencic la capătul unui meci care a durat 2 ore si 15 minute.

„Am visat acest moment încă de când eram copil, dar nu cred că foarte multe persoane s-au gândit că acest vis va deveni realitate. Am continuat să cred în mine. Cred că în momentul în care am reușit punctul câștigător am fost șocată. Am muncit foarte mult să ajung până aici și de aceea chiar cred că merit să joc finala de sâmbătă”, a declarat Bianca la finalul partidei cu Bencic.

Adversara sa din finala de la New York a trecut în semifinale de Elina Svitolina cu 6-3, 6-1 într-un meci care a durat o oră și 11 minute. „Mă simt foarte bine. Să joc încă o finală de Grand Slam este o nebunie. Dar nici nu mă așteptam la mai puțin”, a spus Serena după meciul cu Svitolina.



Serena Williams e favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Bianca Andreescu. Sportiva din SUA are cota 1,42 pentru victorie, în timp ce Andreescu a primit din partea bookmakerilor cota 2,80. Pentru o victorie cu 2-0, Serena are cota 2,05, iar Bianca are pentru același pariu cota 5,00.

Finala US Open se joacă sâmbătă, 7 septembrie 2019, de la ora 23:00 și este transmisă în direct de Eurosport. Dacă va câștiga trofeul US Open, Bianca o va depăși pe Simona Halep în clasamentul WTA.