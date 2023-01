Lionel Messi, pe urmele lui Cristiano Ronaldo. Argentinianul va primi o ofertă „greu de refuzat” de la PSG, club care a câștigat de pe urma lui sume astronomice

Lionel Messi câștigă în acest moment la PSG „doar” 30 de milioane de euro pe an, dar oficialii clubului francez îi pregătesc un nou contract „imposibil de refuzat”. Marca a făcut calculele și a ajuns la concluzia că starul sud-american este o adevărată mină de aur. Sosirea lui în capitala Franței a adus clubului din Paris venituri mai mari cu 700 de milioane de euro. Doar din noile contracte de sponsorizare.

Lionel Messi, negocieri cu PSG pentru un nou contract

Lionel Messi vrea să rămână la PSG! Dar nu în orice condiții! Titlul mondial câștigat în Qatar este un argument solid pentru negocierea unui salariu mai mare decât cel din acest moment: 30 de milioane de euro pe an. Sigur că este conștient că îi va fi greu să obțină un venit ca al lui Cristiano Ronaldo, 200 de milioane de euro pe an, dar speră să primească o creștere importantă, care să-l apropie de liderul din echipă. Kylian Mbappe câștigă în acest moment 90 de milioane de euro pe an.

„Lui Messi i se va face o propunere imposibil de refuzat”, susțin ziariștii de la Marca. Spaniolii au aflat că în acest an au fost deja mai multe runde de negocieri la care au participat Jorge Messi, tatăl și agentul jucătorului și oficialii parizieni, Luis Campos și Nasser Al-Khelaïfi.

Lionel Messi, mina de aur pentru PSG

Există și un alt motiv pentru care Lionel Messi este îndreptățit să ceară o mărire de contract. Un amănunt despre care cei care conduc clubul nu prea vorbesc, dar pe care jucătorul îl știe bine. PSG a câștigat o avere doar „pe spatele” lui.

Jurnaliștii au aflat că după ce PSG a semnat contractul cu Lionel Messi, clubul a câștigat rapid 10 sponsori foarte importanți. Dior, Gorillas, Crypto.com, PlayBetR, GOAT, Snart Good Thins, Volt, Big Cola, Sports Water și Autohero s-au alăturat clubului și au adus un plus anual de 700 de milioane de euro, la capitolul venituri. Iar contractul cu Nike este acum de 75 de milioane de euro. Anual! Și asta până în 2032.

Și contractele mai mici s-au mărit. Așa se face că cele de trei milioane de euro pe an s-au transformat în unele de cinci milioane, iar cele de cinci milioane de euro au crescut „peste noapte” până la opt milioane de euro. Ca să nu mai vorbim că anul trecut s-au vândut un milion de tricouri, iar 60 la sută aveau numărul și numele atacantului sud-american

Leo Messi are 35 de ani și a marcat, la PSG ,23 de goluri, reușind și 29 de pase decisive, în 53 de partide.