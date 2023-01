Cristiano Ronaldo a „demolat” toate clasamentele. Cum arată topul celor mai bine plătiți sportivi din lume, după ce starul portughez a semnat cu Al Nassr

Cristiano Ronaldo este nou în centrul atenției. A semnat cu Al Nassr un contract fabulos și a devenit sportivul cu cel mai mare contract din lume. Distanța dintre el și rivalul Lionel Messi este foarte mare.

Cristiano Ronaldo a semnat la 37 de ani un contract senzațional care îi va aduce mai bine de jumătate de miliard de euro. Salariul pe doi ani și jumătate este de 250 de milioane de euro, dar aici se vor mai adăuga încă 250 de milioane de euro din contracte sigure de publicitate. Contracte care sunt deja semnate și care au chiar și garanții. Portughezul a fost primit senzațional în Arabia Saudită. La prezentarea lui au fost peste 20.000 de fani.

Cristiano Ronaldo was made to feel very welcome in S̷o̷u̷t̷h̷ ̷A̷f̷r̷i̷c̷a̷ Saudi Arabia! 🙌 pic.twitter.com/HzB61UVYpe

— 90min (@90min_Football) January 4, 2023