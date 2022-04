Leonard Doroftei a împlinit 52 de ani. Fostul campion mondial la box, la categoria semi-ușoară, versiunea WBA, și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie. Stabilit în Canada, lângă Montreal, „Moșu” și-a deschis propria sală de box și speră să aibă rezultate și din această postură. Leonard Doroftei a primit cadouri speciale din partea soției și a celor trei copii ai săi.

Leonard Doroftei a împlinit 52 de ani. „Moșu” s-a stabilit în Canada, după ce afacerea pe care o avea în Ploiești a dat faliment. Deși n-ar fi vrut, fostul campion mondial de box a fost nevoit să revină în „țara frunzei de arțar”, acolo unde și-a desfășurat și activitatea ca pugilist profesionist.

Leonard Doroftei și-a deschis propria sală de box, după ce sala unde lucra s-a închis din cauza pandemiei.

„Trebuia să fac ceva, așa că un prieten mi-a oferit sala lui privată de aici. Nu e foarte mare, dar am planuri să mă extind, să fac una mai mare, care să aibă și un ring. Fac ce-mi place, sunt antrenor, deocamdată „private coach” (n.r. – antrenor personal), cum se spune aici. Am vreo 50-60 de elevi, de toate vârstele. Chiar m-am îndrăgostit de acest loc, mai ales că aici lucrează și foarte mulți români și mi-e mai ușor”, a mărturisit Leonard Doroftei pentru GSP, anul trecut.

Ce surpriză i-a pregătit familia lui: „Au știut să-mi ia”

Leonard Doroftei și-a sărbătorit, pe 10 aprilie, ziua de naștere. El a petrecut împreună cu familia, fiind sărbătorit într-un restaurant speciale ales pentru acest eveniment.

„A fost tare frumos. Mă bucur mult că nu m-a uitat lumea. De ziua mea am primit sute de mesaje, contrar unora care comentau pe unele rețele de socializare că m-ar fi uitat lumea și de asta postez eu fotografii cu mine, de ziua mea. Vreau să se știe că oamenii nu m-au uitat și le mulțumesc din suflet pentru asta. Am fost chiar emoționat să constat că am primit atât de multe mesaje”, a declarat Doroftei, conform ProSport.

Întrebat ce cadouri a primit de la familia sa, Doroftei a răspuns în maniera-i caracteristică.

„De la soție am primit, dragoste, dragoste, dragoste, copiii au profitat de ocazie și mi-au făcut cadouri, numai haine de firmă. M-au îmbrăcat cu lucruri de firmă. Am primit printre altele, un super hanorac, cu Muhammad Ali, idolul meu. Au știut copiii să-mi ia lucruri frumoase”, a mai spus Doroftei, conform sursei citate.

Doroftei are doi băieți și o fată. Fiul cel mare, Adrian are afaceri în zona imobiliară, în timp ce Alex, absolvent al Facultășii de Fizică, are un joc foarte bun în domeniul său. Fiica, Vaneesa, e încă la liceu, dar ar dori să urmeze medicina, în timp ce Vanessa, soția „Moșului”, lucrează la aeroportul din Montreal.