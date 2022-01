Cum a petrecut Leonard Doroftei Revelionul în Canada: „Mi-a fost așa de rău”

Cum a petrecut Leonard Doroftei Revelionul în Canada. Fostul campion mondial WBA la semimijlocie s-a stabilit din 2019 în Canada, împreună cu familia. Aici, „Moșul” locuiește în Laval, o suburbie a metropolei Montreal. El și-a deschis o mică sală de box unde și-a început cariera de antrenor. Dar Leonard Doroftei a rămas cu inima în România, la fel petrecându-se și de Revelion, când s-a înfruptat din bunătățile tradiționale românești.

Cum a petrecut Leonard Doroftei Revelionul în Canada. Pe 5 ianuarie se împlinesc 20 de ani de când boxerul ploieștean cucerea centura mondială la semimijlocie în versiunea WBA după un meci sângeros cu argentinianul Raul Balbi. Leonard Doroftei și-a deschis un pub în Ploiești după ce a renunțat la cariera sportivă.

Dar Leonard Doroftei nu a avut succes cu localul din orașul natal. Pe fondul unor supărări generate de relația cu autoritățile locale, fostul campion a decis, împreună cu familia, să se mute în Canada, acolo unde a și activat ca boxer. S-a stabilit în Laval, o suburbie a Montrealului, în octombrie 2019.

Leonard Doroftei are, la ora actuală, propria sală de box, amenajată deocamdată în garajul unui prieten. O vreme a lucrat într-o sală de sport aparținând unei rude de-ale lui Gigi Becali, dar care s-a închis din cauza pandemiei. Doroftei a reușit să slăbească 20 de kilograme, chiar dacă recunoaște că mănâncă orice.

Leonard Doroftei și-a deschis propria sală de box, după ce sala unde lucra s-a închis din cauza pandemiei.

Am vreo 50-60 de elevi, de toate vârstele. Chiar m-am îndrăgostit de acest loc, mai ales că aici lucrează și foarte mulți români și mi-e mai ușor”, a mărturisit Leonard Doroftei pentru GSP.

„Trebuia să fac ceva, așa că un prieten mi-a oferit sala lui privată de aici. Nu e foarte mare, dar am planuri să mă extind, să fac una mai mare, care să aibă și un ring. Fac ce-mi place, sunt antrenor, deocamdată „private coach” (n.r. – antrenor personal), cum se spune aici.

Leonard Doroftei nu a uitat, însă, să sărbătorească Sărbătorile de Iarnă în stil românesc. El a tăiat porcul alături de un alt fost mare campion de box, Adrian Diaconu, care îi este vecin.

„M-am redescoperit aici, în Canada. Am slăbit 20 de kilograme numai din mișcare! Am mai umblat puțin și la alimentație, adică am mai scăzut din cantitate, dar mănânc orice, mai beau și un pahar de vin.

Înainte de Crăciun m-a invitat Adi Diaconu, fostul campion mondial, la o tăiere de porc, așa, pe stil românesc, la o fermă din zonă. Eu nu m-am băgat la sacrificiu, că n-aș putea să fac asta, m-am dus doar ca martor la nenorocire. Păstrăm obiceiurile de acasă, am băgat frica în canadieni!”, a declarat Leonard Doroftei pentru sursa citată.