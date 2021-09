Leo de la Strehaia, condamnat la închisoare. Câți ani cu executare a primit și pentru ce

Leo de la Strehaia a fost condamnat la închisoare. Controversatul personaj monden a ajuns să plătească în fața legii. Câți ani cu executare a primit și care sunt acuzațiile care i se aduc?

Leo de la Strehaia răspunde în fața legii: a fost condamnat la închisoare

Leo de la Strehaia este unul din personajele mondene des întâlnite pe micile ecrane în urmă cu câțiva ani. Acesta și-a purtat scandalul dintre familie, soție și amantă pe platourile de filmare de la Wow Bizz. Ulterior, alte probleme au răsărit după ce s-a zvonit că el s-a iubit cu Renata și Dana, mamă și fiică.

Acesta a părăsit-o pe mama copiilor și s-a căsătorit cu Dana Criminala, așa cum era cunoscută la acea vreme. Liniștea s-a așternut în viața sa personală, dar iată că problemele au apărut când a trebuit să răspundă în fața legii pentru faptele comise.

Ion Stelică Mihai a fost condamnat miercuri la doi ani și jumătate de închisoare cu executare, potrivit minutei Curții de Apel București. Condamnarea vine într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală. Faptele se prescriu pe data de 2 octombrie a.c, arată avocații din dosar.

Tribunalul București i-a condamnat pe Leo de la Strehaia, Maria Mihai zisă Patroana (mama lui), Ioan Mihai zis Mex (fratele lui vitreg), Gheorghe Gheorghe (vărul lui), la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală.

Mai exact, tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și complicitate la această tentativă. Leo a mai fost condamnat în septembrie acest an într-un alt dosar penal la un an și jumătate de închisoare cu acuzația de înșelăciune. De asemenea, fiul lui a primit și el un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, dar decizia nu este încă definitivă.

”Starea lui a fost critică”

În anul 2019 acesta a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Bărbatul este cunoscut cu probleme de sănătate deja de ani buni.