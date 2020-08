Jador, mesaj primit din partea lui Leo de la Strehaia. Ce a transmis după scandalul cu Duduienii

Leo de la Strehaia intervine în scandalul dintre vărul defunctului Emi Pian și Jador, și îi oferă asigurări cântărețului de manele că George nu are nimic cu el și că totul a fost doar o glumă, însă situația a luat amploare prea mare. La rândul lui, tănărul i-a transmis fostului concurent de la „Puterea Dragostei“ că nu a vorbit serios atunci când a spus că îl bate dacă îl prinde.

Leo de la Strehaia intervine în scandalul dintre „finul“ său și Jador

Pare-se că George Pian, vărul liderul clanului Duduianu, care a fost asasinat în urma unui joc de barbut, s-a răzgândit și nu mai vrea să îl bată pe Jador, cântărețul de manele. Devenit mai nou vlogger, membrul familiei Duduianu a explicat că totul a pornit din dorința de a face mai mulți urmăritori pe Youtube, pe spatele artistului care a devenit deja „regele“ platformei, melodiile sale fiind mereu pe locul unu în trending-ul românesc.

George Pian l-a liniștit pe Jador, care s-ar fi speriat în urma amenințărilor sale, spunând că totul a fost doar o glumă.

„La început am fost cu gândul că-mi voi crește urmăritorii pe Youtube, Jador fiind foarte cunoscut, fanii lui au început să intre la mine pe canal să-mi dea foarte mult hate. Iar pe mine asta nu m-a deranjat deloc“, a explicat tânărul.

Pentru a da mai multă greutate cuvintelor lui, Leo de la Strehaia supranumit și „Prințul Țiganilor“ i-a venit în ajutor și a declarat următoarele:

„Să înțeleagă și Jador… Dacă te uiți la acest filmuleț, George n-ar nimic cu tine, a fost o chestie de glumă, de caterincă, doar că s-a ajuns prea departe“, a spus Leo de la Strehaia.

George Pian face un pas în spate

În continuarea mesajului său cu privire la disputa cu Jador, vărul lui Emi Pian a specificat că: „a fost o controversă, o ceartă dacă pot să spun așa, au preluat-o inclusiv știrile de la noi din România. Cred că este controversa momentului, dacă pot să spun așa. Toată lumea se întreabă de ce…

Nașule, sincer, a fost o glumă și este o glumă în continuare. Deja a luat prea multă amploare și n-am vrut să vorbesc despre treaba asta, dar ție îți spun, că ești nașul meu. A fost totul o glumă, la început, la fel cum a glumit el de Vulpița, că ea n-are ce să caute în trending. Asta am făcut și eu cu el… Văzând că a prins treaba asta, am continuat să o fac, eu crezând că fac o glumă.

Nu am nimic cu Jador, cum am mai zis și pe canalul meu de Youtube, nu mi-a greșit cu nimic băiatu’… M-a respectat mereu, îl respect și eu, tot ce am făcut a fost o glumă“.