Legea Pensiilor, anunț oficial făcut de ministrul Marius Budăi. Se va da și OUG, dacă va fi nevoie

Marius Budăi a făcut un nou anunț despre pensii. Ministrul Muncii a dorit să asigure pensionarii că se va întâmpla întocmai cum este scris în Legea Pensiilor.

Marius Budăi, nou anunț despre pensii: „Se va întâmpla exact ce scrie acolo”

Marius Budăi a dorit să asigure pensionarii că atâta timp cât guvernarea rămâne aceeași, Legea pensiilor va fi respectată, chiar dacă se va întâmpla prin ordonanța de urgență. Un exemplu pe care l-a punctat Budăi a fost majorarea pensiei din anul precedent. De asemenea, ministrul Muncii susține că va mai fi un atac la Curtea Constituțională.

„Bun, va fi o retrimitere la Parlament. (…) Din păcate, intrăm în vacanţă două luni, dar, cu siguranţă, îmi vine acum o idee, putem face şi o sesiune extraordinară dacă trimite domnul preşedinte legea înapoi la Parlament. Deci, soluţii noi găsim, suntem foarte determinaţi. A fost o mică sincopă la Senat (…)”

Promisiunea este promisiune

Ministrul a mai precizat și că nu a discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre o variantă în care punctul de pensie prin OUG au putea fi majorat, dar vrea să „propună cu siguranţă”, în caz că Legea va fi iar blocată.

„Eu nu am discutat cu doamna premier acest lucru, dar eu, ca ministru al Muncii, atât cât sunt, dacă ajungem în situaţia asta, vreau să propun cu siguranţă, pentru că nu putem ca ceea ce am promis să nu punem în practică şi nu putem ca aşteptările pe care le-am creat părinţilor şi bunicilor noştri, pensionarilor din România, să nu le punem în practică. Pentru că au dreptul, după o viaţă în care au construit practic România, să facem tot ce trebuie ca rezultatul exerciţiului financiar, a ceea ce noi am propus şi rezultatul creşterii economice să ajungă şi în buzunarul românilor”, a explicat Marius Budăi.