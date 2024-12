Românul care a devenit viral pe Tiktok când a zis că se întoarce în țară, după 7 ani de lucrat în Germania: ”Te pun să plătești și aerul pe care l-ai consumat!”

În ultimii ani, Germania a devenit una dintre destinațiile preferate ale românilor care își caută un trai mai bun. Salariile generoase, legislația care protejează angajații și standardul ridicat de siguranță sunt doar câteva dintre motivele care atrag mii de oameni din România. Cu toate acestea, nu toți cei care aleg această cale se adaptează pe termen lung. Un exemplu grăitor este Cătălin Gaton, un român care a decis să lase în urmă viața din Germania după șapte ani de muncă acolo.

Cătălin Gaton, care a plecat în Germania la doar 18 ani, și-a petrecut aproape un deceniu încercând să își construiască un viitor mai bun. Deși a avut succes pe plan financiar, a realizat că această viață nu este ceea ce își dorește pentru el și pentru fiul său, Saul.

„Principalul motiv ar fi băiatul meu, Saul. Am stat foarte mult și m-am gândit la chestia asta. Inițial am vrut să-l aduc pe el aici, dar am ajuns totuși la concluzia că este mai bine să plec eu de aici”, a explicat Cătălin într-o postare pe TikTok.