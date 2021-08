Legătura secretă dintre Dana Budeanu și Jennifer Lopez. Ce a făcut marea cântăreață pentru româncă

Fiica Danei Budeanu a fost fotografiată îmbrățișându-se cu Jennifer Lopez, iar designerul a povestit la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, care este, de fapt, legătura dintre ea și diva de la Hollywood.

Legătura secretă dintre Dana Budeanu și Jennifer Lopez

Astfel, în timpul vacanței petrecute de Dana Budeanu cu fiicele sale, una dintre ele a fost surprinsă de fotografi când se îmbrățișa cu celebra artistă Jennifer Lopez.

Ulterior, Dana Budeanu a vorbit despre acest moment, dar și despre legătura pe care o are cu artista celebră la nivel mondial.

”O tandrețe sinceră. A fost un moment… Mai ales că este fetița mea și eu nu le expun deloc. Fetița mea a întâlnit-o absolut întâmplător, eram în același loc, și fetița mea era în vecinătatea bărcii, nu mai contează detaliile. A fost chemată de către Jennifer Lopez. Efectiv. Și pur și simplu s-a dus și a mai venit după vreo 15 minute, timp în care s-a întâmplat ceea ce vedeți. Bineînțeles, după aceea ea ne-a povestit. Noi eram la 15 metri”, a spus Dana Budeanu la Sinteza Zilei.

Cum a cunoscut-o Dana Budeanu pe Jennifer Lopez

Mihai Gâdea a spus apoi faptul că Dana Budeanu și Jennifer Lopez au o cunoștință comună, pe nimeni alta decât ”Regina Sprâncenelor”, Anastasia Soare, cea care deține faimosul brand internațional ”Anastasia Beverly Hills”.

Dana Budeanu a povestit cum a întâlnit-o pe Jennifer Lopez și cum aceasta a ales să poarte creații ale sale.

”Pur și simplu cred că a fost ca o întâmplare, cum a fost și întâmplarea din 2012, când am cunoscut-o pe Jennifer Lopez prin Anastasia și când chiar mi-a purtat și niște rochii, lucru pe care nu l-am comunicat niciodată. În momentul în care a fost fotografiată, era prezentă la un show Channel și toată lumea a crezut că este rochie Channel și de fapt s-a dat după că nu era Channel, era Dana Budeanu… adică nimeni. Dar ea, da, a ales să poarte asta. Ea pur și simplu a fost atrasă de Dănuța”, a povestit Dana Budeanu la Antena 3.

Jennifer Lopez s-a născut la data de 24 iulie 1969, în The Bronx, New York City, New York, SUA. Ea este o actriță, cântăreață, dansatoare, designer, producator și femeie de afaceri americană de origine portoricană. De asemenea, Jennifer Lopez este cea mai bine plătită actriță de origine hispanică din lume, ea încasând pentru un rol în film și peste 15 milioane de dolari. Jennifer Lopez are doi copii, proveniți din căsnicia cu artistul Mark Anthony.