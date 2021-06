Dana Budeanu și-a șters toate clipurile de pe YouTube. Mesajul alarmant postat de vedetă VIDEO

Veste șocantă pentru fanii Danei Budeanu. Controversata creatoare de modă și-a șters toate videoclipurile de pe canalul său oficial de Youtube. Urmăritorilor brunetei nu le-a venit să creadă. Care a fost motivul pentru care vedeta a recurs la un asemenea gest.

Dana Budeanu și-a lăsat mască toți admiratorii din mediul online în momentul în care și-a șters toate videoclipurile de pe canalul său oficial de Youtube. Vedeta a lăsat un mesaj video, scurt, de doar câteva minute, prin care a explicat care a fost motivul din spatele deciziei sale drastice.

Deși Dana Budeanu anunțase, cu ceva timp în urmă, că va face acest lucru și va muta toate clipurile pe aplicația Verdict, internauții au tot sperat ca acest moment să nu mai sosească.

Controversatul designer le-a spus internauților că toate videoclipurile care conțin faimoasele rubrici „Verdict”, „Amețitele și mafioții” și „Stilul ești tu” vor fi prezente doar pe aplicația vedetei cu același nume. Contul său de Youtube obținuse cifre impresionante: 420 de milioane engagements, 42 de milioane de vizualizări, 8 milioane de ore și 266K de subscriberi.

„Acest anunț vine să vă scoată din șocul faptului că de azi-noapte nu mai există niciun Verdict pe Youtube. Nici de mafioți, nici de amețite. Eu voi fi doar pe aplicație, cu verdictele pe care le fac, așa cum am promis. Așadar, doar cei care au aplicația vor vedea Verdictul. Este o promisiune pe care am făcut-o în momentul în care am lansat aplicația și din luna iulie tot ceea ce fac ca material video va fi doar pe aplicație.

Mă bucur foarte mult că am ieșit de pe Youtube. Nu mă interesează zecile de milioane de views. Când vă mai uitați voi așa pe Youtube, la oameni, să știți că milioanele de vizualizări nu fac mare cașcaval. OK, alte conturi poate, eu sunt singura care nu am acceptat să fac niciun fel de product placement din care se fac bani. În rest, am făcut acest content moca valabil pentru toată lumea. Nu va mai fi.

Nu consider că trebuie să mai fiu împărțită pe tot felul de platforme sociale. Așa cum am promis și pentru că sunt fidelă celor care sunt acum în comunitatea asta, 52.000 de oameni care și-au descărcat aplicația, vom crește organic. Vom fi aici doar noi oamenii care vrem să fim fericiți și vrem să fim deștepți, să râdem, să facem caterincă. Pe Youtube Verdictul nu va mai exista începând cu luna iulie”, a fost anunțul pe care Dana Budeanu l-a făcut pe Youtube.