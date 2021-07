Dana Budeanu se căsătorește? Cine e iubitul pe care l-a ținut secret și ce super inel i-a dat

Veste bombă în showbizul românesc. Dana Budeanu le-a dat de înțeles admitatorilor săi de pe Instagram că se căsătorește cu actualul ei partener. Internauții au înroșit butonul de LIKE. Cine ar fi norocosul bărbat care i-a cucerit inima controversatei creatoare de modă.

Dana Budeanu ar fi dat de înțeles că s-ar fi logodit

Dana Budeanu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este una dintre cele mai populare, apreciate și controversate vedete din România. Bruneta are milioane de fani care i-au descărcat aplicația Verdict by Dana Budeanu, despre care designerul este extrem de mândră.

Dana Budeanu susține că și-a creat o comunitate fidelă de oameni inteligenți și deschiși la minte, care îi sunt alături și îmbrățișează cu mult curaj adevărurile pe care ea le împărtășește, în fiecare zi.

Recent, Dana Budeanu a stârnit vâlvă în mediul online cu ultima ei postare de pe Instagram. Fosta soție a lui Radu Budeanu s-a afișat cu un presupus inel de logodnă pe care l-ar fi primit de la iubitul ei, Andrei Hrebenciuc.

Creatoarea Verdictului a stârnit invidia domnișoarelor cu bijuteria superbă care îi împodobește mâna fină, ca de pianistă. În dreptul fotografiei postate, Dana Budeanu a scris una dintre celerele sale sintagme, pe care le folosește adesea pe Instagram:

„I don’t date, I marry! (Eu nu am iubiți, eu mă căsătoresc)”, a fost mesajul pe care Dana Budeanu l-a scris în dreptul fotografiei cu inelul.

Cine este Andrei Hrebenciuc, actualul iubit al Danei Budeanu

Controversata creatoare de modă nu este la prima căsnicie. Dana Budeanu a fost căsătorită cu patronul publicațiilor CanCan, Ciao, Gândul și ProSport Radu Budeanu, bărbatul care i-a dăruit două fiice gemene, acum adolescente.

Nici pentru Andrei Hrebenciuc acesta nu ar fi primul mariaj. Iubitul Danei Budeanu este un celebru afacerist din România, care a mai fost însurat anterior, cu Irina Noapteș, fiica fostului director al CFR. Acum patru luni, în aprilie, cei doi foști parteneri au divorțat în secret, la notar, după șase ani de căsnicie.

Deși fanii au speculat că Dana Budeanu ar fi pregătită să îmbrace, din nou, rochia de mireasă, controversata brunetă nu a confirmat aceste zvonuri. Cu toate acestea, reamintim că nu este prima dată când vedeta postează fotografii cu inele în dreptul cărora scrie celebra ei sintagma „I don’t date, I marry.”