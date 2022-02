Legătura neștiută dintre Nadia Comăneci și Celine Dion. Ce a dezvăluit marea artistă a lumii

Celine Dion este considerată una dintre cele mai valoroase și iubire vedetele din lume, în materie de muzică, având la activ milioane de fani. Ceea ce a suprins toți românii a fost dezvăluirea făcută într-un interviu, în care preciza că modelul ei în viață a fost tot timpul, marea gimnastă, Nadia Comăneci.

Astfel că Celine Dion a spus toate aceste lucruri într-o mărturisire detaliată despre viața ei. Mai mult, se pare că după evoluția istorică a Nadiei Comăneci de la Jocurile Olimpice din 1976, ea ar fi vrut să se apuce de gimnastică, admirand-o extraordinar de mult pe româncă.

Grație ambiției și talentului cu care Nadia a atins perfecțiunea, „Zeița” de la Montreal urma să devină un model în viață pentru Celine Dion. Într-un final, Nadia s-a întâlnit cu celine Dion, în urmă cu mulți ani, la Montreal, iar cele două au au o chimie aparte astfel că au devenit bune prietene.

„Pentru amândouă a fost o întâlnire emoționantă. De atunci ne-am mai revăzut de câteva ori. Toate melodiile ei îmi plac. Am însă o melodie preferată. Este vorba despre The Power of Love”, a declarat Nadia Comăneci, în urmă cu ceva timp.