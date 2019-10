Lavinia Pîrva și-a revenit complet după ce a născut. Cum arată soția lui Ștefan Bănică în costum de baie

Lavinia Pîrva a și uitat de kilogramele în plus acumulate pe parcursul sarcinii. Cu toate că a născut în urmă cu doar șase luni, bruneta se poate lăuda cu o siluetă de vis, chiar mai frumoasă decât înainte, acum fiind ceva mai voluptoasă. Cum arată aceasta în costum de baie?

Soția lui Șefan Bănică Jr nu s-a plâns niciodată de kilogramele în plus, dar majoritatea au rămas extrem de surprinși de trupul său în ultimele luni de sarcină. Aceasta a menționat, în primele interviuri pe care le-a acordat după ce a născut, că a arătat așa pentru că a reținut multă apă. Cântăreața a luat nu mai puțin de 20 de kilograme în timpul sarcinii, surplus de care a scăpat destul de ușor, după cum se vede în fotografii.

„Sunt foarte bine, sunt într-o perioadă foarte frumoasă a vieții mele. A fost ceva sublim când l-am luat prima oară în brațe Am avut emoții mari când am ajuns acasă cu el. Am noroc de un copil foarte bun și cumințel. Cred că va avea mult umor. Am avut o perioadă în care nu am dormit absolut deloc. Am devenit o mamă relaxată. Vreau să-mi cresc copilul liber și relaxant”

Lavinia Pîrva