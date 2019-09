Cum organizează Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr botezul fiului. Se anunță petrecerea anului în showbiz

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. pregătesc minuțios prima petrecere dată în cinstea primului lor copil. Cele două vedete au decis deja unde va avea loc distracția de după botez: la una dintre cele mai exclusiviste locații din Capitală. În ce stadiu sunt pregătirile?

Zilele trecute, cei de la cancan.ro i-au surprins pe Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. în toiul discuțiilor despre marea petrecere a fiului lor. Aceștia se aflau la un local de lux din Capitală unde va urma să aibă loc distracție de după botezul lui Alexandru. Cei doi proaspeți părinți au discutat atent detaliile cu privire la ceea ce se anunță de pe acum a fi evenimentul anului în showbiz. Pe tot parcursul discuției, Lavinia chiar și-a notat câteva lucruri, pentru a nu uita ceva pe parcurs. Cele două vedete așteaptă cu nerăbdare unul dintre cele mai speciale momente din viața lor de cuplu.

”Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului (…)”

Lavinia Pârva