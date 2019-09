Mesaj tulburător postat de Lavinia Pîrva despre fiul ei. Soția lui Ștefan Bănică Jr i-a răspuns unui fan curios

Lavinia Pîrva a postat un mesaj despre fiul ei, Alexandru, pe rețelele de socializare. Soția lui Ștefan Bănică Jr. i-a răspuns unui fan curios.

Lavinia Pîrva a adus pe lume primul ei copil, în luna mai. Pe numele lui Alexandru, i-a făcut împliniți pe ea și Ștefan Bănică Jr. După naștere, Lavinia a primit multe întrebări despre copil, casă, familie, recunoscând chiar ea, în emisiunea ”Teo Show”, că numai despre asta vorbește toată ziua.

E clar că centrul universului ei este acum Alexandru. Drept urmare, întrebată de o persoană cum s-a schimbat viața ei din martie și până acum, artista a ”elucidat misterul”, printr-un mesaj inserat în descrierea unei imagini.

„Astăzi cineva m-a întrebat ce s-a schimbat in viața mea de când am devenit mamă. Am răspuns: TOTUl…Am cunoscut un sentiment unic de iubire infinită ,o dorința imensă de a-i oferi puiului meu tot ce este mai bun pe acest pământ, am simțit cu adevărat pentru prima data un sentiment de fericire care nu se compara cu niciun altul de pana acum.