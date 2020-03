Lavinia Pîrva și-a pus silicoane? Soția lui Ștefan Bănică, asaltată de fani, după ce au sesizat noul look

Lavinia Pîrva le-a lăsat nenumărate semne de întrebare fanilor săi. Și-a pus sau nu silicoane soția lui Ștefan Bănică Jr? Ce detaliu le-a dat de gândit celor care o urmăresc pe brunetă pe rețelele de socializare?

Soția lui Ștefan Bănică Jr. pune accent pe cum arată pe zi ce trece. După sarcină, aceasta pare că s-a reinventat după ce a devenit mamă. În una din fotografiile cele mai recente ale sale, vedeta s-a pozat într-o bustieră din care se poate observa un bust mare. În general, tipul acela de bustiere este purtat de doamnele și domișoarele care au suferit o intervenție mamară.

Artista și-a mărit buzele, iar acum pare că și-a pus silicoane. Cel mai probabil, solista nu îl mai alăptează pe micuțul ei, astfel că a ales să-și facă operația estetică în cauză. Fanii au observat imediat faptul că și-a schimbat fizionomia cu ajutorul unor mici retușuri, așa că Lavinia s-a văzut nevoită să clarifice lucrurile și să menționeze de ce a apelat la măestria medicilor esteticieni.

„În general nu simt nevoia să mă justific pentru lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac, deși citesc și aud adesea multe lucruri false la adresa mea. În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată! În al 2-lea rând, menționez că, tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase! Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea! Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să îl dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă același lucru!’

Lavinia Pârva