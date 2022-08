Lavinia Petrea, despre motivul pentru care s-a oprit la trei copii. Ce i-a spus medicul vedetei de la Pro TV EXCLUSIV

Lavinia Petrea, prezentatoarea știrilor dimineții de la Pro TV, este mamă a trei copii și se bucură de fiecare moment alături de ei. Vedeta și-ar mai fi dorit și alți moștenitori, însă medicul a avertizat-o că o altă sarcină i-ar pune sănătatea în pericol. Prin urmare, s-a împăcat cu ideea, dar se emoționează de fiecare dată când se uită la poze și filmulețe cu copiii ei de când erau bebeluși.

Lavinia Petrea a împlinit luna trecută 40 de ani și se bucură că are o familie numeroasă. Mathias, Klara și Karin sunt cele 3 comori ale ei. Îi sunt atât de dragi copiii, încât i-ar fi surâs ideea să mai intre un nou membru în familie.

Chiar dacă a trecut prin perioade stresante la fiecare sarcină, știrista de la Pro TV este recunoscătoare pentru că totul a decurs bine și este mamă.

„Dumnezeu m-a binecuvântat cu copii sănătoși, iar eu m-am refăcut apoi. Problemele s-au rezolvat, doar că o altă sarcină pentru mine ar fi foarte riscantă și în primul rând pentru ei. Le datorez copiilor mei să am grijă de mine și am s-o fac”, a precizat ea.