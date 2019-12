Cum arătau vedetele Pro TV acum 24 de ani, la înființarea postului TV

Pro TV este un canal de televiziune privat comercial din România. A fost lansat la 1 decembrie 1995 și este deținut de compania Pro TV SRL, care face parte din grupul Central European Media Enterprises. Pro TV a fost în 2012 cel mai vizionat canal de televiziune din România, având o cotă de piață medie de 16,8%. Cum arătau vedetele Pro Tv la înființarea postului Pentru că PROTV împlinește 24 ani pe 1 decembrie, vedetele postului și-au amintit de vremea când erau la majorat și de cum își imaginau că va arăta România. Printre vedetele Pro Tv se numără:

Andreea Esca,

Ovidiu Oanta,

Neti Sandu,

Irina Gologan,

Cristina Jurca,

Andreea Marinescu,

Lavinia Petrea,

Raluca Stirbet,

Liliana Curea,

Nela Nechifor si

Andreea Brasovean.

Emblemele Pro Tv-ului și-au atins scopurile prin muncă și perseverență

Fie că-şi doreau să urmeze o carieră sportivă sau una în jurnalism, emblemele Pro-ului au demonstrat că prin muncă şi perseverenţă, orice vis imposibil poate deveni o realitate. La aniversarea celor 24 ani de existență a postului de televiziune, jurnaliştii şi prezentatorii îşi amintesc de una dintre cele mai dragi perioade ale vieţii.

Andreea Esca, emblema postului TV din Pache Protopopescu, şi-a depăşit aşteptările adolescentine. „La 18 ani voiam doar să fiu o studenta mai răsărită. Astăzi, sunt un om împlinit care doreşte mai mult bine pentru semeni“, spune ea.

Dispus să lucreze din greu, Măruţă, în schimb, aspira la prosperitate. „La 18 ani, eram un pachet de visuri. Eram proaspăt student la Drept, aş fi făcut orice să fiu independent material şi chiar am reusit, nu m-am ferit de niciun job. Am visat o Românie occidentala, modernă, frumoasă“, recunoaşte prezentatorul emisiunii „La Măruţă“. Muncitor, el recunoaşte că şi-a împlinit dorinţele. „Mi s-au împlinit majoritatea visurilor, mă consider privilegiat pentru asta. Deşi eram student la Drept, cum spuneam, îmi doream o cariera în mass-media şi nu m-am lăsat până când n-am ajuns acolo unde am vrut. Calitatea mea numărul unu e tenacitatea. Am şi eu defecte, ca toată lumea, însă când vine vorba să lupt pentru idealurile mele, niciun efort nu mi se pare prea mare“, se descrie Măruţă.

Corina Caragea -prezentatoarea știrilor sportive

Prezentatoarea ştirilor din sport şi-a propus să devină jurnalistă şi spune că în ciuda preconcepţiilor potrivit cărora doar cei cu „pile“ reuşesc, ea s-a înălţat pe forţele proprii.

„La 18 ani, visul meu era să profesez în domeniul pe care mi l-am ales, jurnalismul. Portretul României din viitor îl creionam în nuante destul de sumbre. Am fost descurajată de cei din jur care băgau mâna în foc că-ţi trebuie pile, relaţii, şpagă. M-am lovit de multe ori de fraza «Aşa merge în România, ce să-i faci?», însă sunt un exemplu viu ca NU, în România nu reuşesti doar dacă ai pe cine trebuie în spate, în pat sau în buzunar. Eu mi-am împlinit visul, am întâlnit situaţii de toate felurile şi sunt exact unde mă simt foarte bine, fac ce-mi place. Realitatea mi-a depăşit imaginaţia, pentru că mă gândeam că voi lucra la un ziar sau revistă, nu visam să apar la televizor“, recunoaşte prezentatoarea ştirilor din sport.

Neti Sandu -realizatoarea horoscopului

Realizatoarea horoscopului zilnic spune că viaţa de azi e mai complexă decât cea pe care şi-a imaginat-o în adolescenţă.