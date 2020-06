Lavinia Petrea de la PRO TV, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. ”Voiam să cred că e un coșmar!”

În spatele oricărui zâmbet se ascunde și o suferință, iar Lavinia Petrea, prezentatoarea știrilor Pro Tv, este dovada vie a acestor lucruri. Astfel, până să își strângă în brașe cel de-al doilea copil, a trecut printr-un real coșmar. I s-a spus că sarcina s-a oprit din evoluție, că nu e activitate cardiacă.

Lavinia Petrea a trecut prin clipe de coșmar

Până la urmă însă, lucrurile au luat o întorsătură fericită pentru Lavinia Petrea, iar nașterea bebelușului a fost considerată un adevărat miracol.

„Eram la prima ecografie de confirmare a celei de-a doua sarcini. Am intrat în clinică de mână cu soțul meu, emoționați și bucuroși că o să auzim bătăile inimii unei noi vieți. În scurt timp, însă, avea să-mi cadă cerul în cap”, spune Lavinia Petrea. Doctorița care o consulta a pronunțat cuvintele care dau fiori oricărei viitoare mămici: „Sarcina s-a oprit din evoluție. Îmi pare rău, dar nu este activitate cardiacă”. „Îmi amintesc atât de bine amorțeala care mă cuprinsese. Încercam să îmi însușesc spusele doctoriței, dar nu reușeam. Eu aveam simptomele unei sarcini, simțeam cu toată ființa mea că voi avea un copil, însă ecografia ne arătase altceva. M-au dus la un test de sânge pentru măsurarea hormonului HCG, specific femeilor însărcinate. Era prezent în sânge, dar nu chiar în cantitatea ideală”, a povestit știrista pe blogul personal.

A fost apoi la a doua ecografie, la un alt medic, și a primit același răspuns crunt. Peste câteva zile a mers la alt medic pentru încă o opinie. Și aici s-a lovit de aceeași teamă: nu are activitate cardiacă. Au urmat câteva zile în care a trecut prin toate stările posibile.

S-a întâmplat un miracol

„Încercam să găsesc explicatii. De ce ni se întâmplă asta?! Ce am făcut greșit?! Mă gândeam la tot ce am mâncat, băut, făcut, gândit, dorit… în ultimele săptămâni. Îmi exploda capul de atâtea gânduri, griji și analize… și peste toate… mă simțeam foarte rău. Mă gândeam cu groază la procedura pe care ar fi trebuit să o fac, încercam să mă pregătesc psihic… dacă este posibil să te pregătești pentru așa ceva… cert este că nu reușeam să accept. Voiam să mă trezesc a doua zi și să-mi dau seama că toata povestea a fost doar un coșmar”.

Totuși, chiar și timid, în sufletul ei, încă era o speranță. Și spera la un miracol, care a apărut exact în ultimul moment. „Îmi luam putere uitându-mă în ochii care mă căutau mereu: ai lui Mathias și ai soțului meu. Primii îmi spuneau că eu sunt universul și tot ce are el nevoie, ceilalți că mă iubesc și că sunt acolo pentru mine. Cât de norocoasă eram deja! Cu asta în suflet m-am dus să mă mai vadă odată doctorița mea și să facem ce trebuia făcut… Mă întind din nou pentru a patra ecografie în a zecea zi de la prima. Reacția doctoriței întârzia să apară. Se uita și se tot uita la ecograf, apoi ridică volumul și… se auzeau perfect bătăi de inimă! Acele bătăi pe care le auzisem și atunci când i-am ascultat pentru prima dată inima bătând lui Mathias. Are activitate cardiacă! Mă blocasem. De data aceea mi-a stat mie inima de fericire. Am ieșit din cabinet și aveam impresia că sunt învăluită în lumină. Mi se întâmplase un miracol”.

Iar miracolul a venit pe lume într-o zi de noiembrie 2016. Se numește Klara și este o fetiță superbă. În august 2018, prezentatozarea PRO TV a devenit mamă pentru a treia oară. A născut tot o fetiță, pe nume Karin.