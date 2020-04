Lavinia Pârva, decizie radicală. Ce se întâmplă cu soția lui Ștefan Bănică, după ce a devenit mamă

View this post on Instagram

-Micul dejun:iaurt, fulgi ovăz,fructe ,in,Scorțișoara,nuca. -Prânzul:grătar(carne sau peste) si legume(salata sau la grătar) – Mișcare:Minim 35-40 pe zi. -Cina:un ceai( detox)-Nimic altceva oricât mi-ar fi de greu. Așa arată programul meu pentru o saptamana. #diet #dietplan #food