Lavinia Pîrva câștigă bani frumoși din meseria ei. Cu ce se ocupă soția lui Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva e și mămică, și antreprenor și pare că le împacă pe amândouă genial! Ea a pus pe picioare un proiect educațional de care e foarte mândră și de care, de altfel, puțini știu.

Școală de dans pentru pitici

Lavinia a înființat o școală de dans și alte arte de care se ocupă cu seriozitate. Aici, copiii între 5 și 15 ani pot să ia cursuri de canto, dicție, coregrafie, nutriție, respirație, interpretare și mișcare scenică. Pentru o 8 întâlniri pe lună, părinții trebuie să plătească șase sute de lei, iar lecțiile au loc de două ori pe săptămână.

Dar Lavinia a fost activă și pe perioada sarcinii, când a lansat două piese, iar, de când a născut, a început să aibă mai multă grijă de ea. Mulți au fost cei care i-au reproșat anumite intervenții estetice, ca și cum asta ar fi fost, în vreun fel, treaba lor. Dar, ca totul să fie foarte clar, Lavinia le-a spus celor care stau cu ochii pe ea ca pe butelie că a început anumite proceduri de rejuvenare facială și corporală, care o fac să arate foarte bine și de care e foarte mândră.

Lavinia, câteva clarificări pentru cei care o suspectează de operații estetice

„În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială și corporală minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată! În al doilea rând, menționez că, tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea!”