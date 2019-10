Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pârva, botez în secret. Cine a participat la marele eveniment

Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pârva și-au botezat în secret fiul, alegând și de această dată ca intimitatea să fie pe primul loc. Cum s-au pregătit pentru marele eveniment din viața lor și cine a fost invitat la prima petrecere dată în cinstea lui Alexandru?

Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pârva au devenit părinți în luna mai a anului curent. Cu toate că toate evenimentele ce țin de relația lor au fost ținute în intimitate, fiind doar familia invitată, la botezul fiului și-au făcut apariția numeroase vedete. Cei doi cântăreți și-au creștinat primul copil pe care îl au împreună în urmă cu doar câteva zile, totul fiind ținut într-un mare secret. Lavinia se află într-o formă de zile mari, după ce a pierdut cu ușurință kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

Majoritatea fanelor sale își făceau griji despre revenirea sa, însă bruneta le-a demonstrat că acest lucru nu a reprezentat nicicând o grijă pentru ea. Cu noile măsuri de model la purtăror, Lavinia și-a făcut apariția la un restaurant elegant și luxos din nordul Capitalei, la botezul primul său copil. E de la sine înțeles că dacă frumos cuplu face parte din showbiz, anumiți prieteni invitați la botez sunt și ele persoane publice. Majoritatea fanilor s-au dus la gândul că cel mai probabil colegii de la masa juriului de la X Factor ar fi putut onora invitația. Desigur că cei veniți la petrecerea de după creștinarea micuțului au respectat alegerea părinților de a păstra totul secret.

„Astăzi cineva m-a întrebat ce s-a schimbat în viaţa mea de când am devenit mamă. Am răspuns: totul. Am cunoscut un sentiment unic de iubire infinită, o dorinţă imensă de a-i oferi puiului meu tot ce este mai bun pe acest pământ, am simţit cu adevărat pentru prima dată un sentiment de fericire care nu se compară cu nici un altul de până acum. O bucurie fără margini, care mă face să mă simt o femeie împlinită, puternică şi demnă! Am înţeles acum toată grija pe care părinţii mei mi-au purtat-o de când m-am născut şi mi-o vor purta mereu, indiferent de vârsta pe care o voi avea! Am înţeles acum ce contează cu adevărat în viaţă”

Lavinia Pârva