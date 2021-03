Laurette, mesaje halucinante cu agresorul de la hotel. Bărbatul a făcut totul public, ce cadou a vrut mulatra

Ies la iveală noi detalii din scandalul în care Laurette a fost agresată într-o cameră de hotel din Centrul Vechi al Capitalei. Vedeta a depus plângere la Poliție, după ce era să fie omorâtă de un bărbat cu care s-a întâlnit. Cu toate că fosta asistentă tv a declarat că nu a fost vorba despre un schimb de servicii între ea și agresor, iar conflictul a izbucnit spontan, acum a apărut conversația pe care cei doi au avut-o prin intermediul mesajelor.

Marian Tătic, bărbatul a cărui identitate nu a vrut să o dezvăluie Laurette, a fost numit violator și psihopat de către mai multe persoane care i-au scris vedetei că îl cunosc. Incidentul din hotel a luat prin surprindere showbizul din România, iar acum Marian Tătic a făcut publică toată conversația pe care a avut-o cu vedeta pentru Cancan.ro.

În schimbul de mesaje dintre cei doi, Laurette și Marian au stabilit unde și la ce oră urmează să se vadă. Cei doi se mai văzusera înainte, pentru că din mesaje reiese că vedeta ar fi așteptat un cadou de la bărbat. Laurette i-a comunicat acestuia ce mărime poartă, iar el i-a spus că vrea să îi cumpere ceva care să îi placă. Au încheiat schimbul de mesaje într-un ton pozitiv, iar a doua zi Marian i-a trimis o poză cu un body sexy roșu. Fosta asistentă tv i-a spus exact ce să îi cumpere, arătându-i și o fotografie, spunându-i mărimea pe care o poartă, dar și ce culoare să fie lenjeria.

Ajuns la magazin, Marian i-a fotografiat lenjeria sexy și i-a arătat-o vedetei, care a răspuns încântată: „Super”.

Laurette a fost cea care a ales locația în care să se vadă cu Marian Tătic, potrivit discuției purtată prin mesaje de către cei doi. Iată conversație:

Laurette: Păi rămâne să îți dau adresa. Imediat cum termin acolo. O să termin mai repede. Marian Tătic: OK, perfect, aștept să îmi scrii. Laurette: Oki. Marian Tătic: Ok. Acum plec și eu

Marian Tătic: OK, mă anunți pe la 21:00 și îmi spui cum dorești să facem.

Laurette: Bună! Te deranjează să ne întâlnim să vorbim într-o locație pe care o știu eu, să nu avem probleme. Marian Tătic: Bună! Nu, din partea mea nu-i problemă. Doar să fie OK, în sensul să putem vorbi liniștiți. Și aici unde stau apartamentul este foarte OK, dar cum dorești, pe mine nu mă deranjează. Să îmi spui doar adresa și la ce oră să ne vedem.

Laurette: Am ajuns. Sunt acasă, merci! Ești un drăguț. Marian Tătic: OK, te pup și o seară minunată îți doresc

Marian Tătic: OK, ne vedem acolo la 20:30. Laurette: OK. D, mărimea 38. Red roșu. Marian Tătic: OK, am reținut, îți trimit poze înainte să iau ceva. Care să îți placă ție, în primul rând. Ai ajuns cu bine acasă, sper. O seară plăcută și frumoasă îți doresc și mă bucur că, în sfârșit, am reușit să ne vedem. Te pup, seară frumoasă și îți scriu mâine.

Bărbatul a declarat că el și Laurette au vorbim cu o seară înainte la restaurant. Vedeta i-a spus că îi plac surprizele și că trebuie să îi cumpere ceva de la un magazin de lenjerie intimă. Apoi, spune el, vedeta s-a răzgândit și a vrut ceva mai scump.

“S-au scris foarte multe neadevăruri. Noi vorbisem cu o seară înainte la restaurant. Mi-a spus că îi plac surprizele și că trebuie să-i cumpăr ceva de la Victoria Secret’s, s-a și exprimat de unde. A doua zi m-am dus acolo, i-am cumpărat ce a vrut ea. Între timp, s-a răzgândit, a vrut ceva mult mai scump, de vreo 600 de lei. Mai exact un body, de culoare roșie. Totul se poate proba, pot merge acolo și să solicit bonul. Am tot, poze pe telefon, cu mărimea, tot ce mi-a scris ea. Apoi, pe seară urma să ne vedem undeva. Eu am invitat-o undeva, dar ea a ales hotelul respectiv, pe care eu nu-l știam. M-a chemat acolo. Cum am ajuns, a trimis pe cineva, m-a luat de jos, a închis ușa jos la hotel, apoi și la cameră.

Cineva ne-a adus două pahare, că am luat și o sticlă de vin. Ea stătea pe pat, vorbea la telefon, că mi-a spus că are o relație cu un fotbalist de la Dinamo. Ea era pe pat, i-am arătat body-ul, s-a schimbat. Eu plătesc proba cu detectorul de minciuni și dacă eu nu am făcut s#@ normal și oral cu acordul ei, dau în scris, mă duc 200 de ani la pușcărie. Mi-a zis că pentru s#@ anal nu e pregătită, că rămâne pe data viitoare”, a declarat Marian Tătic pentru Cancan.ro.