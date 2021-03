Bătăușul lui Laurette, trecut violent. Ce a făcut fosta soție a atacatorului de la hotel

Detalii scandaloase ies la iveală în cadrul scandalului dintre Laurette și bărbatul care a bătut-o cu cruzime în camera de hotel, acum cinci zile. Ce a făcut fosta soție a atacatorului de la hotel. Omul de afaceri are un trecut întunecat. Ce a pățit Laurette.

Scandalul momentului în showbizul autohton continuă cu dezvăluiri halucinante. Frumoasa Laurette trece prin momente cumplite, după ce a fost agresată fizic în camera unui hotel de lux din centrul Capitalie de către un bărbat misterios, după ce a întreținu relații intime cu acesta pentru un tarif de 5000 de euro.

Potrivit celor de la Spynews, bătăușul lui Laurette nu este la prima abatere, bărbatul având o fire temperamentală și un trecut violent. Se pare că soția omului de afaceri, care a intentat divorț, a cerut un ordin de restricție împotriva lui, în vara anului 2020. Instanțele judecătorești i-au dat câștig de cauză femeii, astfel că timp de trei luni, bărbatul nu a avut voie să se apropie de aceasta la o distanță mai mică de 200 de metri.

Dar asta nu este tot. Bărbatul care a bătut-o cu bestialitate pe mulatră nu are voie să își contacteze soția, nici măcar telefonic, deoarece riscă să petreacă un an în spatele gratiilor.

Acum cinci zile, Laurette a declarat că a trecut prin unul dintre cele mai șocante experiențe ale vieții sale. Vedeta a fost bătută fără milă de către un om de afaceri din București, cu care se întâlnise pentru a petrece o noapte fierbinte împreună. După consumarea actului intim, scandalul a pornit între cei doi, în camera unui hotel de lux din Capitală.

Laurette mărturisește că a fost lovită fără scrupule, iar în urma bătăilor ar fi rămas cu glezna luxată, o lovitură la mână și genunchii plini de răni. Mulatra s-a dus să își scoadă un certificat medico-legal de la IML, pentru a dovedi abuzul fizic la care fusese supusă, și a depus o plângere legală împotriva agresorului său.

„Despre cum am ajuns eu acolo este mai puțin relevant. Eu îl cunoșteam de mai mult timp, el a insistat la mine în mai multe rânduri. M-am întâlnit cu el cu o seară înainte și părea un domn destul de ok. Eram la limită. Dacă două minute întârzia Poliția, astăzi eram moartă. Am ripostat apărându-mă. Orice femeie ar fi făcut la fel. Am luptat cu el să nu mă omoare”, a povestit Laurette, la Antena 3.