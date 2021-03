Momente oribile pentru fosta iubită a bărbatului care a bătut-o pe Laurette. Prin ce a trecut

Laurette a reușit să scape cu viață din camera de hotel în care a fost bătută de un bărbat. Vedeta a depus plângere la Poliție și a declarat că dacă oamenii legii mai întârziau puțin, putea fi omorâtă.

Bărbatul care a lovit-o pe Laurette nu este străin de violența domestică. El și-a bătut și fosta iubită, care spune că a fost dată cu capul de volan de către bărbat.

Cel care a bătut-o pe vedetă în camera de hotel în urma unui conflict spontan, a avut și în trecut probleme cu legea, tot din cauza violenței asupra femeilor.

Fosta lui iubită a depus o plângere împotriva lui și le-a spus oamenilor legii că acesta îi urmărește copii, a dat-o cu capul de volan și o urmărește de la geamul apartamentului său aflat la parter. Femeia a cerut un ordin de restricție împotriva fostului ei iubit, pe care judecătorii i l-au acordat.

Individul a încercat să se apere și a negat toate acuzațiile care i-au fost aduse de fosta iubită. Mai mult, el a precizat în fața magistraților că ea a fost cea care a profitat de el.

Potrivit declarațiilor depuse la dosar, bărbatul s-a plâns că fosta lui iubită vorbește și cu alți bărbați și a precizat că le-a oferit bunuri copiilor femeii.

În plus, se arată în același document, bărbatul „s-a apărat” spunând că fosta lui iubită nu are un loc de muncă și a negat toate acuzațiile care i se aduc. Polițiștii au ajuns la concluzia, după toate declarațiile depuse de femeie și fostul ei iubit violent, că „s-ar putea să fie amenințări”.

(…) Reclamanta nu are loc de muncă, mai are 2-3 ca el, precizând faptul că reclamanta se leagă…. Nu a dorit să îi facă rău niciodată. Reclamanta nu face nimic, face ilegal manichiura acasă, iar el nu a dat-o cu capul de volan. De la Circa XX Poliție spun că aspectele, s-ar putea „să fie amenințări”. Mai arată faptul că nu i-a făcut niciun rău, iar reclamanta are pretenții să iasă la restaurant. Totodată arată faptul că a luat fetița mică de la școală și a dus-o la bunic”, se mai arată în dosar.