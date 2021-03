Laurette, fotografii cu agresorul de la hotel. Informații de ultimă oră, mesajul disperat al mulatrei

Informații de ultimă oră, cu mesajul disperat al lui Laurette. Fotomodelul a publicat imagini cu atacatorul său. Cine este bărbatul care a agresat-o în camera unui hotel din Capitală și câte victime a mai făcut acesta. Mulatra a spus tot adevărul.

Noi dezvăluiri incredibile apar în cadrul scandalului dintre Laurette și agresorul de la hotel. Frumoasa mulatră a făcut publice, pe InstaStories, câteva fotografii cu bărbatul care a atacat-o, după ce a întreținut relații intime cu vedeta în camera unui hotel de lux din Capitală. Numele bărbatului este Marius Tătic, alias Cristi, iar mulatra susține că acesta a făcut multe victime în rândul femeilor pe care le-a sedus, de-a lungul timpului. Laurette a mărturisit că a primit multe mesaje de la diverse fete care l-au recunoscut pe individul periculos.

Laurette, fotografii cu agresorul de la hotel. Fotomodelul susține că și-a văzut moartea cu ochii, în doar câteva secunde, și se bucură că a scăpat cu viață dintr-una dintre cele mai înfricoșătoare experiențe ale vieții sale. Laurette susține bărbatul intitulat Marius Tătic, zis și Cristi, este un om cu probleme, care obișnuiește să atace femei tinere și să le agreseze fizic.

Laurette a depus plângere penală împotriva bărbatului care ar fi bătut-o cu bestialitate și speră ca acesta să plătească pentru tot ce i-a făcut nu doar ei, ci tuturor victimelor sale, susținând că nu este prima femeie care a suferit în urma agresiunilor atacatorului.

„Sunt multe fete pe care acest psihopat le-a agresat și bătut, închise în apartament la el. Omul e violator, are boală pe femei. E psihopat, se dă sub diferite nume. Eu m-am luptat cu el și am scăpat. Am avut noroc că eram în hotel, că altfel mă omora. Bine că nu a avut la el vreun cuțit, că mă înjunghia. Sunt mai multe fete agresate, care mi-au scris. Într-adevăr, pomenea ceva de o creatoare de modă, zicea ceva de o rusoaică”, a declarat Laurette, în exclusivitate, pentru click.ro.